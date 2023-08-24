Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо – Бешикташ. 2:3. Турки выходят вперед в самой концовке матча
Придется стараться в ответной встрече
fcdynamo.com
"Динамо" Киев пропустило в самой концовке встречи финального раунда квалификации Лиги конференций. Бахтиор Зайнутдинов вывел турецкую команду вперед.
Милот Рашица отдал отличный пас на Бахтиора Зайнутдинова, который воспользовался моментом и поразил ворота соперника. Бущан достал мяч из нижнего левого угла ворот уже после указки арбитра на центр поля.
90+5' Бахтиор Зайнутдинов – 2:3.
GOOOLLLL! Dinamo Kiev 2-3 Beşiktaş— Anlık Goller (@trivelaspors35) August 24, 2023
⚽ 90+4' Bakhtiyor Zaynutdinov
ÜLKE PUANI! ???????????????? pic.twitter.com/b2i8AwRfkr
Популярное сейчас
- Без Ярмоленко, но с Поповым. Стартовые составы Динамо и Бешикташа
- Источник: Ярмоленка нет в заявке на матч с Бешикташем
- СМИ: Украинские военные совершили высадку в Крыму в рамках спецоперации
- ЛК. Спартак Трнава - Днепр-1 1:1. Надежда есть
- Самая сексуальная женщина-арбитр в мире сводит с ума фанатов кадрами в бикини на пляже. ФОТО
- Жена Лунина рассказала о реакции мужа на переход Кепы в Реал. ФОТО