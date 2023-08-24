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Динамо – Бешикташ. 2:3. Турки выходят вперед в самой концовке матча

Лига конференций
Обновлено
(1 голосов)

Придется стараться в ответной встрече

Динамо – Бешикташ. 2:3. Турки выходят вперед в самой концовке матча

fcdynamo.com

Новина українською

"Динамо" Киев пропустило в самой концовке встречи финального раунда квалификации Лиги конференций. Бахтиор Зайнутдинов вывел турецкую команду вперед.

Милот Рашица отдал отличный пас на Бахтиора Зайнутдинова, который воспользовался моментом и поразил ворота соперника. Бущан достал мяч из нижнего левого угла ворот уже после указки арбитра на центр поля.

90+5' Бахтиор Зайнутдинов – 2:3.

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В статье: Бешикташ (Стамбул) Динамо (Киев) Лига конференций
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Комментарии (3)
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Romanik2806 (Киев)
24.08.2023 в 22:29
А мені гра сподобалась. Сидорчука треба було після 75 хв мінять на Бражко. Третій гол він привіз.
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alex.belogubko (одесса)
24.08.2023 в 22:14
уберите Сидорчука --что он делает на поле
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DNI (Lviv)
24.08.2023 в 22:14
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