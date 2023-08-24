Динамо – Бешикташ. 2:3. Турки выходят вперед в самой концовке матча

Халяви немає моменти які потрібно напрацьовувати і награвати, розбудовувати - треба бути послідовними , не шарахатисьЄ База- гравці у синьо-жовто-грам білого кольорах хотіли, гризли і намагались... спортивна ментальність у гравців ніби нормпродовжуйте у тому дусі і результат прийде, інакше не будеВболівальники - ТОП наприкінці гри заряд ВІРИМО-ВІРИМО-ВІРИМО - ТОП p.s. Єдине що бісить з гри з Арісомтам була відеонарізка після гри де група гравців зарядили до трибун ДІНАМО-ДІНАМО-ДІНАМОі нашо було обзивати свій же клуб - донесіть дорослим дядькам і малим дітям що клуб був і є ДИНАМО тай таке, цінуйте те що є, розвивайтесь, з Богом!ВІРИМО