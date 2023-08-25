Хавбек Бешикташа: Мы лучше проанализируем Динамо перед ответной игрой

Полузащитник турецкого "Бешикташа" Салих Учан рассказал о победе над киевским "Динамо" (3:2) в первом матче 4-го раунда квалификации Лиги конференций.

"Бахтияр Зайнутдинов очень хорошо дебютировал. Я очень рад за него и команду.

Самое главное – это поле. Независимо от того, какая жаркая или холодная погода, контролировать мяч на таком газоне нелегко. Потому что мяч подпрыгивает. По телевизору газон может выглядеть хорошим, но в действительности ситуация другая. Плохой газон вызывает больше усталости и травм у игроков. Но я думаю, что мы справились с этим.