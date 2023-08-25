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Хавбек Бешикташа: Мы лучше проанализируем Динамо перед ответной игрой
Салих Учан - о победе над киевским клубом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник турецкого "Бешикташа" Салих Учан рассказал о победе над киевским "Динамо" (3:2) в первом матче 4-го раунда квалификации Лиги конференций.
"Бахтияр Зайнутдинов очень хорошо дебютировал. Я очень рад за него и команду.
Самое главное – это поле. Независимо от того, какая жаркая или холодная погода, контролировать мяч на таком газоне нелегко. Потому что мяч подпрыгивает. По телевизору газон может выглядеть хорошим, но в действительности ситуация другая. Плохой газон вызывает больше усталости и травм у игроков. Но я думаю, что мы справились с этим.
Мы лучше проанализируем "Динамо" перед ответным матчем. Соперник играл длинными мячами. Мы хотим пройти этот раунд с нашими игроками, тренером, болельщиками и руководством", – сказал Учан.
Ответная игра "Бешикташ" - "Динамо" пройдет 31 августа в Стамбуле.
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