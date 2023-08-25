  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Хавбек Бешикташа: Мы лучше проанализируем Динамо перед ответной игрой
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавбек Бешикташа: Мы лучше проанализируем Динамо перед ответной игрой

Лига конференций
(1 голосов)

Салих Учан - о победе над киевским клубом

Хавбек Бешикташа: Мы лучше проанализируем Динамо перед ответной игрой

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник турецкого "Бешикташа" Салих Учан рассказал о победе над киевским "Динамо" (3:2) в первом матче 4-го раунда квалификации Лиги конференций.

"Бахтияр Зайнутдинов очень хорошо дебютировал. Я очень рад за него и команду.

Самое главное – это поле. Независимо от того, какая жаркая или холодная погода, контролировать мяч на таком газоне нелегко. Потому что мяч подпрыгивает. По телевизору газон может выглядеть хорошим, но в действительности ситуация другая. Плохой газон вызывает больше усталости и травм у игроков. Но я думаю, что мы справились с этим.

Читайте такжеГюнеш: Счастливы обыграть Динамо. Надеюсь, во второй игре мы продолжим в таком же духе

Мы лучше проанализируем "Динамо" перед ответным матчем. Соперник играл длинными мячами. Мы хотим пройти этот раунд с нашими игроками, тренером, болельщиками и руководством", – сказал Учан.

Ответная игра "Бешикташ" - "Динамо" пройдет 31 августа в Стамбуле.

Читайте такжеЛуческу: С такими судейскими ошибками мы являемся чемпионами по отмененным голам
По теме
yellow-arrow
Черноморец сыграет за лидерство, Цыганков и Довбик против победителя ЛЕ. Что смотреть на выходных
yellow-arrow
Лига конференций. Осасуна – Брюгге 1:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Лига конференций. Фенербахче – Твенте 5:1. Видео голов и обзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бешикташ (Стамбул) Динамо (Киев) Салих Учан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Fanatik

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде