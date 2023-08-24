Луческу: С такими судейскими ошибками мы являемся чемпионами по отмененным голам

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу подвел итог первого матча раунда плей-офф Лиги конференций против "Бешикташа" (2:3).

– Кто-то скажет, что я цепляюсь за судейство. Но с такими ошибками мы являемся чемпионами по отмененным голам. И с "Бенфикой" в позапрошлом сезоне так же отменили… Провели ту линию, отмотали минуту игры для того, чтобы рассмотреть какой-то офсайд, которого на самом деле не было. В эпизоде с пенальти, когда мяч после удара с близкого расстояния сменил направление полета и игрок "Бешикташа" головой попал в прижатую руку Попова, судьи также принимали решение в пользу нашего соперника.

В общем, игра была хорошей с нашей стороны, если исключить те ошибки, которые, к сожалению, повторяются. Вот это больше всего огорчает меня. Об этом я рассказываю, но они все равно есть… Хорошая игра была как в нашем исполнении, так и у соперника, но мы доминировали, имели хорошие моменты для взятия ворот. Но в таких эпизодах, как с отмененным голом, тебе словно подрезают крылья, и очень тяжело вернуться в игру. Мы это сделали, ребята молодцы, но результатом я недоволен, как и нашими ошибками.

– Как вы будете готовиться к следующей игре? Чего ожидаете от нее?

– У нас еще сохраняются шансы. Сегодня мы хорошо сыграли против сильного соперника, который в техническом и физическом плане, возможно, был лучше нас, но мы за счет организации игры, самоотдачи, единства сыграли хорошо против них. Будем стараться так же сыграли и в Стамбуле, у нас есть положительные моменты, но нужно исключить эти ошибки, которые мы допускаем в игре в обороне и приводят к пропущенным головам. Мы должны сыграть в свою игру, противопоставить сопернику свою комбинационную игру, верить в то, что мы можем добиться нужного результата.

- Вам понравилась поддержка болельщиков?

– Трудно просить у болельщиков, когда играет другая команда, поддерживать ее так же, как родную. Конечно, мы чувствовали поддержку, возможно, хотелось ощущать ее немного больше, но при этом жаль, что мы не отблагодарили болельщиков хорошим результатом. Хорошая игра была, но не результат… Есть еще второй матч, надеюсь, что мы сыграем хорошо, выиграем и вернемся в Бухарест, чтобы играть поединки групповой стадии Лиги конференций.