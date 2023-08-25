Лига конференций. Фенербахче – Твенте 5:1. Видео голов и обзор матча

"Фенербахче" дома вообще не оставил шансов "Твенте", хотя первым пропустил. Представителю Эредивизии игру сломало удаление на 41-й минуте. После него все пошло кувырком.

Полный матч за "Фенербахче" отыграл бывший представитель УПЛ Фред. В его активе – голевой пас на второй гол. После такой победы матч в Нидерландах должен стать простой формальностью.

"Фенербахче" (Турция) – "Твенте" (Нидерланды) 5:1

Голы: Остервольд 33, Шиманский 60, Кахведжи 63, Кахведжи 74, Тадич (пен.) 90+4 - Угальде 20

Удаление: Регер 41 ("Твенте", прямая красная)