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Динамо приятно удивило в атаке, вратарь спас Зарю от унижения, Днепр-1 зачем-то усложнил себе задачу

Лига конференций
(1 голосов)

Аудиомнение #224

Динамо приятно удивило в атаке, вратарь спас Зарю от унижения, Днепр-1 зачем-то усложнил себе задачу

Фото: 1) ФК Динамо; 2) Скрін з трансляції; 3) СК Дніпро-1

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

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Невозможно не критиковать игру украинских команд в обороне. Как должен был сыграть Сарапий в эпизоде с фолом последней надежды? Кто позволил "Бешикташу" поверить в себя – Сирота, Попов или Сидорчук? Респект Турбаевскому, Кинарейкину и атакующей линии "Динамо" – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Таймкоды:

00:44 – "Динамо" – "Бешикташ" (2:3);

12:40 – "Славия" – "Заря" (2:0);

15:28 – "Спартак Трнава" – СК "Днепр-1" (1:1);

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В статье: Заря (Луганск) Бешикташ (Стамбул) Виталий Буяльский Лига Европы Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Славия (Прага) Спартак (Трнава) Игорь Когут СК Днепр-1 Денис Попов Эдуард Сарапий Никита Турбаевский Подкаст Аудиомнение Александр Сирота Лига конференций Подкасты UA-Футбол Яков Кинарейкин
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