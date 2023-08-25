Динамо приятно удивило в атаке, вратарь спас Зарю от унижения, Днепр-1 зачем-то усложнил себе задачу

Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь, комментируйте, оценивайте.

Невозможно не критиковать игру украинских команд в обороне. Как должен был сыграть Сарапий в эпизоде с фолом последней надежды? Кто позволил "Бешикташу" поверить в себя – Сирота, Попов или Сидорчук? Респект Турбаевскому, Кинарейкину и атакующей линии "Динамо" – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Таймкоды:

00:44 – "Динамо" – "Бешикташ" (2:3);

12:40 – "Славия" – "Заря" (2:0);

15:28 – "Спартак Трнава" – СК "Днепр-1" (1:1);