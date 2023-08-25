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Динамо приятно удивило в атаке, вратарь спас Зарю от унижения, Днепр-1 зачем-то усложнил себе задачу
Аудиомнение #224
Фото: 1) ФК Динамо; 2) Скрін з трансляції; 3) СК Дніпро-1
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Невозможно не критиковать игру украинских команд в обороне. Как должен был сыграть Сарапий в эпизоде с фолом последней надежды? Кто позволил "Бешикташу" поверить в себя – Сирота, Попов или Сидорчук? Респект Турбаевскому, Кинарейкину и атакующей линии "Динамо" – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
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Таймкоды:
00:44 – "Динамо" – "Бешикташ" (2:3);
12:40 – "Славия" – "Заря" (2:0);
15:28 – "Спартак Трнава" – СК "Днепр-1" (1:1);
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