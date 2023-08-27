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Луческу: Не понимаю где дискриминация в моих словах. Я много лет работал с африканскими футболистами
Считает, что не должно было быть такой бурной реакции общественности
Metrosport.gr
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал скандал, который вызвали его слова после первого матча четвертого раунда квалификации Лиги конференций против "Бешикташа".
“Я ни в коем случае не недооценивал “Бешикташ”. Напротив, я хотел сказать, что "Бешикташ" в этом сезоне собрал хорошую команду из иностранцев. Я сделал акцент на Африке, чтобы похвалить селекцию "Бешикташа".
Я не понимаю, где дискриминация в моих словах. Я много лет работал с африканскими футболистами.
Мои слова о многих африканцах в "Бешикташе" не были проявлением негатива или дискриминации. "Бешикташ" в этом сезоне оформил хорошие трансферы и готов бороться за чемпионство в Турции.
Когда я был тренером сборной Турции, то не мог найти игроков в "Бешикташе", "Галатасарае" и "Фенербахче", чтобы пригласить их в национальную команду. А все потому, что в Турции больше дают шанс иностранным игрокам”, – сказал Луческу.
Отметим, что после этих слов румынского специалиста в соцсетях пользователи обвиняли тренера в расизме.
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