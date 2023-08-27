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Луческу: Не понимаю где дискриминация в моих словах. Я много лет работал с африканскими футболистами

Лига конференций
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Считает, что не должно было быть такой бурной реакции общественности

Луческу: Не понимаю где дискриминация в моих словах. Я много лет работал с африканскими футболистами

Metrosport.gr

Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал скандал, который вызвали его слова после первого матча четвертого раунда квалификации Лиги конференций против "Бешикташа".

“Я ни в коем случае не недооценивал “Бешикташ”. Напротив, я хотел сказать, что "Бешикташ" в этом сезоне собрал хорошую команду из иностранцев. Я сделал акцент на Африке, чтобы похвалить селекцию "Бешикташа".

Я не понимаю, где дискриминация в моих словах. Я много лет работал с африканскими футболистами.

Мои слова о многих африканцах в "Бешикташе" не были проявлением негатива или дискриминации. "Бешикташ" в этом сезоне оформил хорошие трансферы и готов бороться за чемпионство в Турции.

Когда я был тренером сборной Турции, то не мог найти игроков в "Бешикташе", "Галатасарае" и "Фенербахче", чтобы пригласить их в национальную команду. А все потому, что в Турции больше дают шанс иностранным игрокам”, – сказал Луческу.

Отметим, что после этих слов румынского специалиста в соцсетях пользователи обвиняли тренера в расизме.

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В статье: Мирча Луческу Бешикташ (Стамбул) Динамо (Киев)
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Источник:
NTVSpor

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