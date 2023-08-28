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Гюнеш: Нам необходимо быть осторожными в ответном матче с Динамо

Лига конференций
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Наставник "Бешикташа" предостерег своих игроков перед игрой с киевлянами

Гюнеш: Нам необходимо быть осторожными в ответном матче с Динамо

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Бешикташа" Шенол Гюнеш поделился ожиданиями от ответного матча против "Динамо" в плей-офф квалификации Лиги конференций.

"Конечно, победа в первом матче является преимуществом, но нам противостоит очень опытный тренер, а "Динамо" - клуб с большим европейским опытом. Необходимо быть осторожными. В ответном матче нам нужно сыграть так же серьезно и дисциплинированно.

Впереди - 90 минут поединка. Для нас очень важно, чтобы мы оставались полностью сконцентрированными, нельзя допустить даже малейшей расслабленности", - отметил Гюнеш.

Матч "Бешикташ" - "Динамо" состоится в четверг, 31 августа и начнется в 21:00 по киевскому времени. Первая игра завершилась поражением бело-синих - 2:3.

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В статье: Бешикташ (Стамбул) Динамо (Киев) Шенол Гюнеш
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Источник:
Yeni Şafak

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