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Гюнеш: Нам необходимо быть осторожными в ответном матче с Динамо
Наставник "Бешикташа" предостерег своих игроков перед игрой с киевлянами
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Бешикташа" Шенол Гюнеш поделился ожиданиями от ответного матча против "Динамо" в плей-офф квалификации Лиги конференций.
"Конечно, победа в первом матче является преимуществом, но нам противостоит очень опытный тренер, а "Динамо" - клуб с большим европейским опытом. Необходимо быть осторожными. В ответном матче нам нужно сыграть так же серьезно и дисциплинированно.
Впереди - 90 минут поединка. Для нас очень важно, чтобы мы оставались полностью сконцентрированными, нельзя допустить даже малейшей расслабленности", - отметил Гюнеш.
Матч "Бешикташ" - "Динамо" состоится в четверг, 31 августа и начнется в 21:00 по киевскому времени. Первая игра завершилась поражением бело-синих - 2:3.
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