Гюнеш: Нам необходимо быть осторожными в ответном матче с Динамо

Главный тренер "Бешикташа" Шенол Гюнеш поделился ожиданиями от ответного матча против "Динамо" в плей-офф квалификации Лиги конференций.

"Конечно, победа в первом матче является преимуществом, но нам противостоит очень опытный тренер, а "Динамо" - клуб с большим европейским опытом. Необходимо быть осторожными. В ответном матче нам нужно сыграть так же серьезно и дисциплинированно.

Впереди - 90 минут поединка. Для нас очень важно, чтобы мы оставались полностью сконцентрированными, нельзя допустить даже малейшей расслабленности", - отметил Гюнеш.