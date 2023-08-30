Чехия не хотела выдавать визы российским игрокам Тобола на матч Лиги конференций

Интересная ситуация сложилась перед ответным матчем Лиги конференций , в котором казахстанский "Тобол" должен в Чехии сыграть с местной "Викторией" Плзень.

Все дело в том, что чешские органы изначально отказались выдавать визы четырем игрокам и одному тренеру казахстанской команды, а именно голкиперу Ивану Коновалову, защитнику Альберту Габараеву, хавбеку Павлу Забелину, форварду Павлу Кириенко и тренеру Евгению Кресику.

Все они являются гражданами России и Беларуси.

После этого функционеры "Тобола" даже завели песню о том, что команда может не выйти на этот матч.

В итоге, после консультаций с местным министерством спорта, правительство Чехиии все-таки выдало визы россиянам и белорусам.

"Правительство приняло это решение прежде всего потому, что игроки частного казахстанского клуба "Тобол“ представляют этот клуб и Казахстан, а не Российскую Федерацию или Беларусь", — заявил представитель чешского министерства местным СМИ.

Напомним, что матч "Виктория" — "Тобол" запланирован на четверг, 31 августа. Первая игра в Казахстане завершилась победой чешской команды 2:1.