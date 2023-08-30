Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Чехия не хотела выдавать визы российским игрокам Тобола на матч Лиги конференций
В итоге, чехи все-таки выписали визы россиянам, после того как Тобол пригрозил не выйти на матч
фото из соцсетей
Интересная ситуация сложилась перед ответным матчем
Все дело в том, что чешские органы изначально отказались выдавать визы четырем игрокам и одному тренеру казахстанской команды, а именно голкиперу Ивану Коновалову, защитнику Альберту Габараеву, хавбеку Павлу Забелину, форварду Павлу Кириенко и тренеру Евгению Кресику.
Все они являются гражданами России и Беларуси.
После этого функционеры "Тобола" даже завели песню о том, что команда может не выйти на этот матч.
В итоге, после консультаций с местным министерством спорта, правительство Чехиии все-таки выдало визы россиянам и белорусам.
"Правительство приняло это решение прежде всего потому, что игроки частного казахстанского клуба "Тобол“ представляют этот клуб и Казахстан, а не Российскую Федерацию или Беларусь", — заявил представитель чешского министерства местным СМИ.
Напомним, что матч "Виктория" — "Тобол" запланирован на четверг, 31 августа. Первая игра в Казахстане завершилась победой чешской команды 2:1.
Популярное сейчас
- Металлист 1925 может прекратить существование
- Палкин: Ситуация в украинском футболе катастрофическая. Вероятно, не все клубы смогут доиграть сезон до конца
- Шесть регионов России были ночью атакованы БпЛА. В Пскове повреждены 4 самолета Ил-76
- Ярмоленко не сыграет с Бешикташем, двое хавбеков вернулись в общую группу
- Эффектная инстаграм-модель оголила пятую точку во время футбольного матча. ФОТО
- Иногда нужно просто сказать спасибо. Михаил Мудрик посетил церковь. ФОТО