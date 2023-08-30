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Чехия не хотела выдавать визы российским игрокам Тобола на матч Лиги конференций

Лига конференций
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В итоге, чехи все-таки выписали визы россиянам, после того как Тобол пригрозил не выйти на матч

Чехия не хотела выдавать визы российским игрокам Тобола на матч Лиги конференций

фото из соцсетей

Новина українською

Интересная ситуация сложилась перед ответным матчем Лиги конференций, в котором казахстанский "Тобол" должен в Чехии сыграть с местной "Викторией" Плзень.

Все дело в том, что чешские органы изначально отказались выдавать визы четырем игрокам и одному тренеру казахстанской команды, а именно голкиперу Ивану Коновалову, защитнику Альберту Габараеву, хавбеку Павлу Забелину, форварду Павлу Кириенко и тренеру Евгению Кресику.

Все они являются гражданами России и Беларуси.

После этого функционеры "Тобола" даже завели песню о том, что команда может не выйти на этот матч.

В итоге, после консультаций с местным министерством спорта, правительство Чехиии все-таки выдало визы россиянам и белорусам.

"Правительство приняло это решение прежде всего потому, что игроки частного казахстанского клуба "Тобол“ представляют этот клуб и Казахстан, а не Российскую Федерацию или Беларусь", — заявил представитель чешского министерства местным СМИ.

Напомним, что матч "Виктория" — "Тобол" запланирован на четверг, 31 августа. Первая игра в Казахстане завершилась победой чешской команды 2:1.

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В статье: Виктория (Пльзень) Тобол (Костанай)
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Источник:
sports.kz

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