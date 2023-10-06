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Матч АЗ - Легия в ЛК завершился стычкой фанатов гостей и полиции. Двух игроков польской команды арестовали
Фанаты Легии атаковали полицию после матча с АЗ
Getty Images
Клуб из Алкмара победил дома в игре 2-го тура группового этапа со счетом 1:0.
Еще перед матчем у фанатов польского клуба и нидерландской полиции произошел конфликт после того, как представители власти попытались отобрать флаги у гостевых болельщиков.
После матча ситуация снова обострилась. Фанатов гостей надолго закрыли на стадионе из соображений безопасности, а они в ответ устроили штурм, в результате которого один полицейский потерял сознание, у некоторых отобрали дубинки и перцовые баллончики.
Полиция и служба безопасности стадиона "АФАС" оцепила арену. Часть делегации "Легии" к этому времени уже была в автобусе, остальных представителей долго держали на стадионе.
В итоге игроки, тренеры и сотрудники "Легии" с трудом пробились к своему автобусу. При этом президент клуба Дариуш Миодуски получил несколько ударов от полиции и службы безопасности, в частности по лицу, досталось и тренеру по физподготовке.
Когда гости добрались до автобуса, полиция потребовала, чтобы сербский защитник "Легии" Радован Панков и португальский хавбек Жозуэ покинули транспортное средство, угрожая штурмом. Игроки вышли на улицу, их задержали и доставили в участок.
В ситуацию вмешался польский консул. Юридический отдел "Легии" занимается этим делом.
Wielka awantura po meczu Alkmaar - Legia. Piłkarze i prezes Mioduski najpierw zaatakowani, a potem wyprowadzeni. Na zdjęciach prowadzeni przez ochronę Josue i Pankov. Skandal! @SportSE_pl pic.twitter.com/6s5rHdA5P0— Przemysław Ofiara (@przemekofiara) October 5, 2023
????Josue prowadzony w kajdankach przez policję do radiowozu. Nieprawdopodobne zdarzenia w Alkmaar. @sport_tvppl pic.twitter.com/iltohCgeCy— Piotr Kamieniecki (@PKamieniecki) October 5, 2023
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