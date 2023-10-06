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Матч АЗ - Легия в ЛК завершился стычкой фанатов гостей и полиции. Двух игроков польской команды арестовали

Лига конференций
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Фанаты Легии атаковали полицию после матча с АЗ

Матч АЗ - Легия в ЛК завершился стычкой фанатов гостей и полиции. Двух игроков польской команды арестовали

Getty Images

UA-Футбол
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Клуб из Алкмара победил дома в игре 2-го тура группового этапа со счетом 1:0.

Еще перед матчем у фанатов польского клуба и нидерландской полиции произошел конфликт после того, как представители власти попытались отобрать флаги у гостевых болельщиков.

После матча ситуация снова обострилась. Фанатов гостей надолго закрыли на стадионе из соображений безопасности, а они в ответ устроили штурм, в результате которого один полицейский потерял сознание, у некоторых отобрали дубинки и перцовые баллончики.

Полиция и служба безопасности стадиона "АФАС" оцепила арену. Часть делегации "Легии" к этому времени уже была в автобусе, остальных представителей долго держали на стадионе.

В итоге игроки, тренеры и сотрудники "Легии" с трудом пробились к своему автобусу. При этом президент клуба Дариуш Миодуски получил несколько ударов от полиции и службы безопасности, в частности по лицу, досталось и тренеру по физподготовке.

Когда гости добрались до автобуса, полиция потребовала, чтобы сербский защитник "Легии" Радован Панков и португальский хавбек Жозуэ покинули транспортное средство, угрожая штурмом. Игроки вышли на улицу, их задержали и доставили в участок.

В ситуацию вмешался польский консул. Юридический отдел "Легии" занимается этим делом.

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В статье: Легия (Варшава) АЗ (Алкмаар)
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Источник:
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