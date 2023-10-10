Тренер соперника Зари в ЛК эвакуировался из Израиля в Грецию

Главный тренер тель-авивского "Маккаби" Робби Кин был вынужден экстренно покинуть Израиль, сообщает talkSPORT.

43-летний ирландец вместе со своим ассистентом Рори Делапом скрывались в укрытии. Затем оба специалиста были направлены в Грецию, где сейчас находятся в безопасности.

Заметим, что "Маккаби" Тель-Авив является соперником луганской "Зари" в групповой стадии Лиги конференций. Именно против этой команды луганчане должны провести ближайший матч, запланированный на 26 октября. Игра должна была состояться в Израиле, но пока ее проведение там находится под большим сомнением.

Кин возглавил "Маккаби" летом этого года и в данный момент команда под его руководством лидирует в национальном чемпионате Израиля.