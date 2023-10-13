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Кривенцов: Предложили Маккаби Тель-Авив сыграть в Люблине, но есть запрет на выезд граждан Израиля за границу

Лига конференций
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Наставник "Зари" - о будущем поединке Лиги конференций

Кривенцов: Предложили Маккаби Тель-Авив сыграть в Люблине, но есть запрет на выезд граждан Израиля за границу

Фото: Александр Приходько

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Главный тренер "Зари" Валерий Кривенцов рассказал, как решается вопрос с матчем Лиги конференций, который луганчане должны сыграть в Тель-Авиве с "Маккаби".

— 26 октября "Заря" должна сыграть в Тель-Авиве с "Маккаби". Мы знаем ситуацию в Израиле. Где пройдет эта встреча?

— Мы ведем переписку с УЕФА. Мы им предложили им сыграть в Люблине. В Израиле есть запрет на выезд граждан Израиля за границу. Как они смогут выехать? Вот вопрос. Пока, мы ничего не знаем, - сказал Кривенцов в комментарии Sport Arena.

Напомним, 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС вторглись в Израиль, погибло более 1200 человек. Количество погибших палестинцев в результате ответных израильских ответных ударов по сектору Газа достигло 1200 человек.

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В статье: Заря (Луганск) Маккаби (Тель-Авив) Израиль Валерий Кривенцов
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Источник:
Sport Arena

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