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В Заре отреагировали на информацию о переносе матча с Маккаби
Поединок запланирован на 26-е октября
Фото: ФК Зоря Луганськ
Начальник "Зари" Игорь Гузь прокомментировал ситуацию с возможным переносом матча с "Маккаби" Тель-Авив в Лиге конференций:
- Можете рассказать какой сейчас статус у вашего матча с "Маккаби"? Где он будет проводиться и когда?
- Пока нет комментариев, пока непонятно ничего.
- В СМИ была информация, что "Маккаби" просит эту игру перенести, у вас есть еще два матча УПЛ, которые вы должны доиграть до конца года...
- У нас такой информации нет. Вот кто вам дал такую информацию, у того и спрашивайте. Пока нечего комментировать.
Поединок 3-го тура Лиги конференций должен состояться 26-е октября.
Напомним, в Израиле отменили матчи из-за обострения конфликта с ХАМАС. Известно, что израильским спортсменам запрещено покидать пределы страны.
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