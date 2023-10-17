В Заре отреагировали на информацию о переносе матча с Маккаби

Начальник "Зари" Игорь Гузь прокомментировал ситуацию с возможным переносом матча с "Маккаби" Тель-Авив в Лиге конференций:

- Можете рассказать какой сейчас статус у вашего матча с "Маккаби"? Где он будет проводиться и когда?

- Пока нет комментариев, пока непонятно ничего.

- В СМИ была информация, что "Маккаби" просит эту игру перенести, у вас есть еще два матча УПЛ, которые вы должны доиграть до конца года...

- У нас такой информации нет. Вот кто вам дал такую информацию, у того и спрашивайте. Пока нечего комментировать.

Поединок 3-го тура Лиги конференций должен состояться 26-е октября.

Напомним, в Израиле отменили матчи из-за обострения конфликта с ХАМАС. Известно, что израильским спортсменам запрещено покидать пределы страны.