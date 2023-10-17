  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. В Заре отреагировали на информацию о переносе матча с Маккаби
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Заре отреагировали на информацию о переносе матча с Маккаби

Лига конференций
(1 голосов)

Поединок запланирован на 26-е октября

В Заре отреагировали на информацию о переносе матча с Маккаби

Фото: ФК Зоря Луганськ

Новина українською

Начальник "Зари" Игорь Гузь прокомментировал ситуацию с возможным переносом матча с "Маккаби" Тель-Авив в Лиге конференций:

- Можете рассказать какой сейчас статус у вашего матча с "Маккаби"? Где он будет проводиться и когда?

- Пока нет комментариев, пока непонятно ничего.

- В СМИ была информация, что "Маккаби" просит эту игру перенести, у вас есть еще два матча УПЛ, которые вы должны доиграть до конца года...

- У нас такой информации нет. Вот кто вам дал такую информацию, у того и спрашивайте. Пока нечего комментировать.

Поединок 3-го тура Лиги конференций должен состояться 26-е октября.

Напомним, в Израиле отменили матчи из-за обострения конфликта с ХАМАС. Известно, что израильским спортсменам запрещено покидать пределы страны.

Читайте такжеСМИ: Защитнику Зари удалось избежать тяжелой травмы
По теме
yellow-arrow
Маккаби попросил УЕФА перенести матч с Зарей в Лиге конференций
yellow-arrow
Кривенцов о матче с Маккаби: В Израиле запрет на выезд граждан, пока мы ничего не знаем
yellow-arrow
Кривенцов: Предложили Маккаби Тель-Авив сыграть в Люблине, но есть запрет на выезд граждан Израиля за границу
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Маккаби (Тель-Авив) Израиль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде