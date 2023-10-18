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Заря: За время войны в Украине клуб ни разу не попросил о переносе еврокубковых матчей

Лига конференций
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Луганчане предложили "Маккаби" два варианта проведения матча

Заря: За время войны в Украине клуб ни разу не попросил о переносе еврокубковых матчей

Фото: ФК Зоря Луганськ

Новина українською

Луганская "Заря" на своем сайте опубликовала позицию клуба относительно матча Лиги конференций с "Маккаби" Тель-Авив.

"Заря" с пониманием относиться к ситуации, которая сложилась в Израиле. А именно, к войне и террористическим актам на территории страны, и ко всему, что приводит к гибели людей.

Однако, несмотря на все, надо напомнить, что на территории нашей страны уже практически 10 лет идет война. За это время наши люди, наши болельщики и наша команда пережила многое. Пришлось оставлять собственные дома, начинать жизнь заново и бороться дальше.

За этот период времени, несмотря на тяжелые времена, луганская "Заря" ни разу не попросила о переносе, как минимум, еврокубковых матчей, и играет в футбол несмотря на все. Даже сейчас, когда во многие места наша команда добирается автобусом, через границы по 15-20 часов, а затем, играет в одной стране, после чего вновь возвращается в Украину те же 20 часов и принимает участие в собственном чемпионате.

"Заря" предложила обменяться домашними матчами с "Маккаби", или помочь сопернику организовать их домашний матч на "Люблин Арене". "Заря" вообще не против сыграть домашний матч соперника в любой стране, где выберут хозяева поля. Но "Маккаби" хочет перенести поединок, который запланирован 26-м октября на ноябрь месяц.

В ноябре у "черно-белых" очень сложный календарь. Кроме матчей еврокубков, нас ждут матч в Кубке Украины (в Одессе) и собственный чемпионат.

Учитывая очень тяжелую логистику, не забывая, что Украина тоже является страной, которая продолжает войну и свою борьбу за независимость, не желая пренебрегать внутренними соревнованиями (Кубком и Чемпионатом Украины), любой перенос матчей неприемлем для "Зари".

Мы готовы играть в футбол и готовы играть, соблюдая регламенты и календарь соревнований УЕФА и внутреннего чемпионата", - говорится в заявлении клуба.

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В статье: Заря (Луганск) Маккаби (Тель-Авив) Израиль
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Источник:
zarya-lugansk.com

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