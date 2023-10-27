ЛК. Безжалостные разгромы от Айнтрахта и Фиорентины, кризис Бешикташа продолжается и камбэк ПАОКа в Шотландии

Завершились все матчи третьего тура группового этапа Лиги Конференций. Мы подошли к экватору группового этапа и дальше будет только интереснее. Давайте вместе разбираться, что происходило в матчах, которые завершали сегодняшний игровой день.

Группа С

"Динамо" Загреб (Хорватия) — "Виктория" Пльзень (Чехия) 0:1

Гол: Хоры (69, с пенальти)

В противостоянии двух равных по силе коллективов все решил один удар с пенальти от Томаша Хоры. Тяжелая выездная победа для чехов и они выиграли все 3 первых матча группового этапа, имея в активе 9 очков. Загребское "Динамо" на втором месте, у них, как и у "Балканы", которые на третьем месте, по 3 очка. Вся борьба в этой группе за второе место еще впереди. А вот первую строчку "Виктория" себе почти гарантировала.

Группа D

"Буде-Глимт" (Норвегия) — "Бешикташ" (Турция) 3:1

Голы: Гронбек (29), Мумбанга (58), Салтнес (88) — Моэ (90+1, автогол)

"Бешикташ" продолжает свою ужасную серию на старте этого сезона. Проблем у подопечных теперь Бурака Йылмаза, который стал исполняющим обязанности главного тренера в стамбульском клубе, хватает. Причем как в национальном чемпионате, где они сильно отстают от первого места, так и в Лиге Европы, где они сидят на дне турнирной таблицы своего квартета.

Поездка в Норвегию была отличной возможностью все исправить, но в итоге турки создали себе еще больше проблем. Без шансов разбил их "Буде-Глимт" и кризис затянулся. А норвежцы теперь имеют поровну очков со вторым местом, на котором находится "Лугано". Лидером группы остается "Брюгге".

Группа Е

"Зрински" Мостар (Босния и Герцоговина) — "Легия" (Польша) 1:2

Голы: Бильбия (30) — Яковлевич (33, автогол), Крамер (63)

Боснийцы точно не планировали сегодня отдавать "Легии" простую победу. Впрочем полностью остановить варшавцев им не удалось. Несмотря на то, что именно "Зрински" открыли счет во встрече, позже польский коллектив нашел свои два гола и одержал важную выездную победу.

После этой победы "Легия" возглавляет свой квартет, на втором месте "Астон Вилла", у которой также 6 очков. Поляки выше них по личным встречам. А "Зрински" и "АЗ" имеют по 3 очка и находятся на третьем и четвертом местах соответственно.

Группа F

"Фиорентина" (Италия) — "Чукарички" (Сербия) 6:0

Голы: Бельтран (6, 10), Иконе (29), Соттил (65), Мартинес (73), Лопес (83)

Подопечные Винченко Итальяно не оставили и следа от скромной сербской команды. Уже после первых 10 минут на табло горело 2:0 и уже тогда все выглядело как смертельный приговор. Впоследствии Джонатан Иконе добавил еще один гол, а к концу первого тайма "Чукарички" вообще остались в меньшинстве, что фактически сделало невозможным шансы даже на какой-то призрачный камбэк. Во втором тайме хозяева лишь добили своего соперника.

Легкая прогулка для "фиалок", которые забрали себе три очка и, учитывая результат в параллельном матче, вышли на первое место в своей группе. Однако кроме "Фиорентины" 5 очков также имеют "Ференцварош" и "Генк", они опережают своих конкурентов только по разнице забитых и пропущенных. Вся борьба только впереди.

Группа F

"Генк" (Бельгия) — "Ференцварош" (Венгрия) 0:0

Голы: нет.

Бельгийцы и венгры определить победителей в противостоянии не смогли. Ни одного гола и очень мало моментов в этой игре увидели зрители на стадионе. Эта ничья означает, что у команд остается по 5 очков. Впрочем столько же баллов и у "Фиорентины". Очные матчи эти команды с "фиалками" сыграли вничью, поэтому во внимание берется именно разница забитых и пропущенных. У итальянцев эта разница лучшая, они первые. "Ференцварош — второй, а "Генк" — третий.

Группа H

"Спартак" Трнава (Словакия) — "Норшеланн" (Дания) 0:2

Голы: Йенсен-Аббью (36), Расмуссен (48)

Трудно было словакам в матче против "Норшеланна", впрочем, нельзя сказать, что они сдали этот матч без боя. Свои попытки атаковать у них были и, более того, они в попытках сравнять счет даже забили гол, который впоследствии был отменен. Впрочем это все же справедливая победа более сильной команды, благодаря которой "Норшеланн" выходит на второе место в своей группе, в их активе 6 очков, а коллектив из Трнавы все еще имеет 0 в графе очки и остается последним.

Группа G

"Абердин" (Шотландия) — "ПАОК" (Греция) 2:3

Голы: Миовски (50), Полвара (58) — Десподов (73), Валейринья (84), Шваб (90+5, с пенальти)

После того, как греки в прошлом туре неожиданно обыграли "Айнтрахт", от них стали ожидать куда большего, чем вероятно, сами они способны продемонстрировать. По крайней мере от выезда в Шотландию все точно ожидали очередной победы. Но на этот раз "Абердин" поразил не только своих соперников, но и всех остальных нейтральных зрителей. Но греки удивили еще больше, ведь сотворили просто невероятный камбэк в концовке встречи, забив третий гол за секунды до конца матча.

Эта победа оставляет "ПАОК" на первом месте в своей группе (9 очков), у них на 3 очка больше, чем у "Айнтрахта" (6), а штоландский "Абердин" с одним баллом в активе вряд ли может рассчитывать на еврокубковую весну.

Группа G

"Айнтрахт" (Германия) — "ХИК" Хельсинки (Финляндия) 6:0

Голы: Эбимбе (12, с пенальти, 89), Кох (27), Мармуш (31), Тута (45+3), Схири (55)

Немцы как следует отыгрались за все неудачи, преследующие их в национальном чемпионате. Кажется, они вышли играть с какой-то спортивной злостью, которую умело воплотили в забитые голы. Разгромный счет на табло был уже после первого тайма. Во втором они лишь дозабили то, что не успели за первые 45 минут.

Очень уверенная победа, которая позволяет франкфуртскому клубу выйти на второе место в своей группе, возглавляет квартет греческий ПАОК, который в прошлом туре сенсационно обыграл "Айнтрахт".