Астон Вилла – АЗ Алкмар. Анонс и прогноз матча Лиги конференций на 09.11.23

Лига конференций

Группа E, четвертый тур

9 ноября, 22:00. "Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный арбитр: Луис Годинью (Португалия)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 4

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Астон Вілла - АЗ Алкмар Смотреть трансляцию

Английские команды всегда считают фаворитами в своей группе еврокубков. Однако пока квартет E возглавляет не “Вилла”, а польская “Легия”. АЗ Алкмар также рассматривался в качестве одного из лидеров этой четверки, но на данный момент должен довольствоваться последним местом. Однако плотность в таблице все еще высока, и любая игра может быть решающей.

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

Новости Астон Виллы (Бирмингем, Англия)

"Львы" в этом сезоне безумно выглядят на домашнем поле. "Астон Вилла" лидирует в АПЛ по набранным очкам на собственном стадионе. За пять матчей подопечные Эмери заработали максимальные 15 зачетных пунктов, забив 20 голов и пропустив всего четыре. Однако в гостях – совсем другая ситуация. К примеру, в минувшие выходные "Вилла" проиграла "Ноттиннгем Форест" со счетом 0:2, потеряв шанс выйти на третье место в турнирной таблице. Поэтому пока команда занимает пятую позицию в АПЛ.

В рамках групповой Лиги конференций "львы" только стартовали неудачно. В первом же матче они уступили "Легии" 2:3, поэтому сейчас находятся именно на втором месте в квартете. Однако второй и третий тур дались "Вилле" лучше. Сначала был повержен "Зрински" со счетом 1:0, а затем разгромлен "АЗ Алкмар" на поле соперника 4:1.

Кадры хозяев

Определенные проблемы с составом имеют "львы". Точно не могут сыграть Буэндиа, Мингс, Джейкоб Рэмзи и Хаус. Также под вопросом участие Дурана.

Новости АЗ Алкмар (Алкмар, Нидерланды)

“Сырные фермеры” во внутреннем чемпионате все еще держатся за чемпионскую гонку. ПСВ в этом сезоне безупречен: 11 побед в 11 турах, но АЗ – ближайший соперник эйнгодвенцев. В активе подопечных Янсена 26 зачетных пунктов за 10 матчей. В частности, в прошлом поединке "АЗ Алкмар" набрал лишь один балл, на выезде сыграв вничью против середняка "Эксельсиора".

В Лиге конференций впервые удалось победить только во втором туре. И не кого-нибудь, а нынешнего лидера группы "Легию", играя пол часа в меньшинстве. Это пока единственные очки, которые заработали подопечные Янсена. В первом раунде безумный камбек сделал скромный "Зрински", проигрывавший 0:3, но выигравший 4:3. Также было и домашнее поражение от "Астон Виллы" со счетом 0:4 уже на 56 минуте.

Кадры гостей

Собственно, Майкел Ладо не сыграет из-за дисквалификации против "Астон Виллы" и сегодня. Также вне игры из-за травм де Ви Вит и Схаутен, однако они уже (или еще) и так не в планах тренера.

Последние пять матчей Астон Виллы и АЗ Алкмар

Последние пять встреч хозяев

05.11. Ноттингем Форест – Астон Вилла 2:0 (АПЛ)

29.10. Астон Вилла – Лутон 3:1 (АПЛ)

26.10. АЗ Алкмар – Астон Вилла 1:4 (Лига конференций)

22.10. Астон Вилла – Вест Хэм 4:1 (АПЛ)

08.10. Вулверхэмптон – Астон Вилла 1:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

04.11. Эксельсиор – АЗ Алкмар 1:1 (Эредивизи)

26.10. АЗ Алкмар – Астон Вилла 1:4 (Лига конференций)

21.10. АЗ Алкмар – Херенвен 3:0 (Эредивизи)

08.10. Аякс – АЗ Алкмар 1:2 (Эредивизи)

05.10. АЗ Алкмар – Легия 1:0 (Лига конференций)

Очные встречи между соперниками

Единственный личный матч между собой команды провели две недели назад в Нидерландах. На 23 минуте счет был 0:2 в пользу англичан, а за 11 минут второго тайма "Вилла" забила еще дважды. Лишь взятие ворот Садика стало голом престижа.

Турнирная таблица группы E

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Легия 3 2 0 1 5-4 6 2 Астон Вилла 3 2 0 1 7-4 6 3 Зриньски 3 1 0 2 5-6 3 4 АЗ 3 1 0 2 5-8 3

Ставки и коэффициенты на матч Астон Вилла – АЗ Алкмар

Прогноз на матч Астон Вилла – АЗ Алкмар от UA-Football

Бирмингемцы дома выступают просто потрясающе. Сегодня они могут приблизиться к выходу из группы и будут играть на победу. Тем более, нужно реабилитироваться за странное поражение в матче против "Ноттингема". "АЗ Алкмар" пока не может потянуть этот уровень. Прогноз: Победа "Астон Виллы" в два и более мяча (Кф 2,13).