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Астон Вилла – АЗ Алкмар. Анонс и прогноз матча Лиги конференций на 09.11.23
Две недели назад бирмингемцы разгромили алкмарцев. Повторится ли это и сегодня?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лига конференций
Группа E, четвертый тур
9 ноября, 22:00. "Вилла Парк" (Бирмингем)
Главный арбитр: Луис Годинью (Португалия)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 4
Английские команды всегда считают фаворитами в своей группе еврокубков. Однако пока квартет E возглавляет не “Вилла”, а польская “Легия”. АЗ Алкмар также рассматривался в качестве одного из лидеров этой четверки, но на данный момент должен довольствоваться последним местом. Однако плотность в таблице все еще высока, и любая игра может быть решающей.
Новости Астон Виллы (Бирмингем, Англия)
"Львы" в этом сезоне безумно выглядят на домашнем поле. "Астон Вилла" лидирует в АПЛ по набранным очкам на собственном стадионе. За пять матчей подопечные Эмери заработали максимальные 15 зачетных пунктов, забив 20 голов и пропустив всего четыре. Однако в гостях – совсем другая ситуация. К примеру, в минувшие выходные "Вилла" проиграла "Ноттиннгем Форест" со счетом 0:2, потеряв шанс выйти на третье место в турнирной таблице. Поэтому пока команда занимает пятую позицию в АПЛ.
В рамках групповой Лиги конференций "львы" только стартовали неудачно. В первом же матче они уступили "Легии" 2:3, поэтому сейчас находятся именно на втором месте в квартете. Однако второй и третий тур дались "Вилле" лучше. Сначала был повержен "Зрински" со счетом 1:0, а затем разгромлен "АЗ Алкмар" на поле соперника 4:1.
Кадры хозяев
Определенные проблемы с составом имеют "львы". Точно не могут сыграть Буэндиа, Мингс, Джейкоб Рэмзи и Хаус. Также под вопросом участие Дурана.
Новости АЗ Алкмар (Алкмар, Нидерланды)
“Сырные фермеры” во внутреннем чемпионате все еще держатся за чемпионскую гонку. ПСВ в этом сезоне безупречен: 11 побед в 11 турах, но АЗ – ближайший соперник эйнгодвенцев. В активе подопечных Янсена 26 зачетных пунктов за 10 матчей. В частности, в прошлом поединке "АЗ Алкмар" набрал лишь один балл, на выезде сыграв вничью против середняка "Эксельсиора".
В Лиге конференций впервые удалось победить только во втором туре. И не кого-нибудь, а нынешнего лидера группы "Легию", играя пол часа в меньшинстве. Это пока единственные очки, которые заработали подопечные Янсена. В первом раунде безумный камбек сделал скромный "Зрински", проигрывавший 0:3, но выигравший 4:3. Также было и домашнее поражение от "Астон Виллы" со счетом 0:4 уже на 56 минуте.
Кадры гостей
Собственно, Майкел Ладо не сыграет из-за дисквалификации против "Астон Виллы" и сегодня. Также вне игры из-за травм де Ви Вит и Схаутен, однако они уже (или еще) и так не в планах тренера.
Последние пять матчей Астон Виллы и АЗ Алкмар
Последние пять встреч хозяев
- 05.11. Ноттингем Форест – Астон Вилла 2:0 (АПЛ)
- 29.10. Астон Вилла – Лутон 3:1 (АПЛ)
- 26.10. АЗ Алкмар – Астон Вилла 1:4 (Лига конференций)
- 22.10. Астон Вилла – Вест Хэм 4:1 (АПЛ)
- 08.10. Вулверхэмптон – Астон Вилла 1:1 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 04.11. Эксельсиор – АЗ Алкмар 1:1 (Эредивизи)
- 26.10. АЗ Алкмар – Астон Вилла 1:4 (Лига конференций)
- 21.10. АЗ Алкмар – Херенвен 3:0 (Эредивизи)
- 08.10. Аякс – АЗ Алкмар 1:2 (Эредивизи)
- 05.10. АЗ Алкмар – Легия 1:0 (Лига конференций)
Очные встречи между соперниками
Единственный личный матч между собой команды провели две недели назад в Нидерландах. На 23 минуте счет был 0:2 в пользу англичан, а за 11 минут второго тайма "Вилла" забила еще дважды. Лишь взятие ворот Садика стало голом престижа.
Турнирная таблица группы E
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|ОЧКИ
|1
|Легия
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|2
|Астон Вилла
|3
|2
|0
|1
|7-4
|6
|3
|Зриньски
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|4
|АЗ
|3
|1
|0
|2
|5-8
|3
Ставки и коэффициенты на матч Астон Вилла – АЗ Алкмар
Прогноз на матч Астон Вилла – АЗ Алкмар от UA-Football
Бирмингемцы дома выступают просто потрясающе. Сегодня они могут приблизиться к выходу из группы и будут играть на победу. Тем более, нужно реабилитироваться за странное поражение в матче против "Ноттингема". "АЗ Алкмар" пока не может потянуть этот уровень. Прогноз: Победа "Астон Виллы" в два и более мяча (Кф 2,13).
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