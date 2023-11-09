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"Мы готовы ментально. Это игра за шесть очков". Защитник Зори оценил важность матча с Маккаби Тель-Авив

Лига конференций

Игра состоится в рамках Лиги конференций

"Мы готовы ментально. Это игра за шесть очков". Защитник Зори оценил важность матча с Маккаби Тель-Авив

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
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В четверг, девятого ноября, состоится матч четвертого тура группового раунда Лиги конференций между "Зарей" и "Маккаби" Тель-Авив. Игра будет формально домашняя для украинской команды.

Перед матчем с прессой пообщался защитник "Зари" Олег Данченко:

"Я считаю, что завтрашняя игра – это игра за шесть очков. Поэтому мы готовы ментально, готовы побеждать и отдавать и все от нас зависящее", - сказал футболист.

Добавим также, что ранее о матче с "Маккаби" Тель-Авив высказался тренер "Зари" Валерий Кривенцов.

Матч состоится 9 ноября в 22:00.

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Источник:
ФК Зоря
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