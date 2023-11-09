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ЛК. Сенсация в Стамбуле, очередной провал Динамо Загреб и проход Айнтрахта
Представляем вашему вниманию результаты матчей, начатых в 19:45
Фото: FK Bodø/Glimt
Группа С
Пльзень, Доосан-Арена
Виктория Пльзень (Чехия) – Динамо Загреб (Хорватия) 1:0
Гол: Хоры 35 (пенальти)
Группа D
Стамбул, Водафон Парк
Бешикташ (Турция) – Буде-Глимт (Норвегия) 1:2
Голы: Бингел 64 – Пеми 38, 49
Группа Е
Варшава, Стадион Войска Польского
Легия (Польша) – Зриньски (Босния и Герцеговина) 2:0
Голы: Аугустыняк 14 – Жозуэ 30 (пенальти)
Группа F
Будапешт, Групама-Арена
Ференцварош (Венгрия) – Генк (Бельгия 1:1)
Голы: Пешич 47 – Муньос 62
Лесковац, Стадион Дубочица
Чукарички (Сербия) – Фиорентина (Италия) 0:1
Гол: Нзола 8 (пенальти)
Группа G
Салоники, Тумба
ПАОК (Греция) – Абердин (Шотландия) 2:2
Голы: Тайсон 21, Саматта 67 – Луиш Лопеш 14, Макгрэт 70
Хельсинки, Сонера Стэдиум
ХИК Финляндия – Айнтрахт Ф (Германия 0:1)
Гол: Шаиби 30
Группа H
Фарум, Фарум Парк
Нордшелланд (Дания) – Спартак Трнава (Словакия) 1:1
Голы: Ингвартсен 32 (пенальти) – Дюриш 61
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