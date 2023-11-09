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ЛК. Сенсация в Стамбуле, очередной провал Динамо Загреб и проход Айнтрахта

Лига конференций
Обновлено

Представляем вашему вниманию результаты матчей, начатых в 19:45

ЛК. Сенсация в Стамбуле, очередной провал Динамо Загреб и проход Айнтрахта

Фото: FK Bodø/Glimt

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Группа С

Пльзень, Доосан-Арена

Виктория Пльзень (Чехия) – Динамо Загреб (Хорватия) 1:0

Гол: Хоры 35 (пенальти)

Группа D

Стамбул, Водафон Парк

Бешикташ (Турция) – Буде-Глимт (Норвегия) 1:2

Голы: Бингел 64 – Пеми 38, 49

Группа Е

Варшава, Стадион Войска Польского

Легия (Польша) – Зриньски (Босния и Герцеговина) 2:0

Голы: Аугустыняк 14 – Жозуэ 30 (пенальти)

Группа F

Будапешт, Групама-Арена

Ференцварош (Венгрия) – Генк (Бельгия 1:1)

Голы: Пешич 47 – Муньос 62

Лесковац, Стадион Дубочица

Чукарички (Сербия) – Фиорентина (Италия) 0:1

Гол: Нзола 8 (пенальти)

Группа G

Салоники, Тумба

ПАОК (Греция) – Абердин (Шотландия) 2:2

Голы: Тайсон 21, Саматта 67 – Луиш Лопеш 14, Макгрэт 70

Хельсинки, Сонера Стэдиум

ХИК Финляндия – Айнтрахт Ф (Германия 0:1)

Гол: Шаиби 30

Группа H

Фарум, Фарум Парк

Нордшелланд (Дания) – Спартак Трнава (Словакия) 1:1

Голы: Ингвартсен 32 (пенальти) – Дюриш 61

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