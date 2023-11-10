Встреча команд из стран, на которых брутально напали. Обзор израильских СМИ по итогам матча Заря - Маккаби

В тени войны израильские спортивные СМИ в матче "Заря" - "Маккаби" Тель-Авив уделили меньше внимания самой игре. Больше говорили об игроках обеих команд, вышедших из туннеля с флагами своих стран на плечах, о "встрече команд из стран, на которых брутально напали" (Sport1). О жестах игроков "Маккаби" в память о погибших и захваченных террористами. О важности победы для поднятия настроения многочисленных болельщиков команды на фронте и в бомбоубежищах.

Так что о самой игре отчёты говорили гораздо меньше, чем обычно. Другие сайты, в том числе даже такие, которые обычно выдают свои отчёты, на этот раз брали их у четырёх главных, цитаты из которых я здесь привожу.

One озаглавил отчёт о матче "Сняли ржавчину". "Несмотря на месяц без футбола, "желтые" отыграли хорошо и добыли важную гостевую победу. Они вовсе не чувствовали ржавчину". Описание матча довольно банально, следует лишь отметить слова об отходе израильтян назад во втором тайме и имена героя и разочарования матча. Первым назван вратарь "Маккаби" Орландо Москера, выдавший серию сейвов, вторым - форвард "Зари" Эдуардо Герреро: "Не смог найти себя против бывшей команды и был заменён уже в перерыве".

В другой статье о матче на сайте Раз Амир заявляет: "Из самой игры нельзя вынести много уроков, и она не демонстрирует настоящий уровень "Маккаби". Оборону проходили слишком часто, она слишком часто ошибалась, чего в начале сезона мы не видели. А это - следствие месяца без игры. И все же первый тайм был хорошим и решающим".

Sport5 в отчёте под заголовком: "Вернулась хорошо" написал: "С первых минут команда Робби Кина играла замечательно и полностью контролировала игру. Разница в уровне была заметна. Контроль продолжался в первом тайме, и Захави и Перец создали много моментов. Второй тайм уже был сбалансированным, и обе команды угрожали воротам. "Заря" оказывала огромное давление и благодаря ему забила".

"Маккаби" может быть доволен такой игрой после такого месяца, после долгого периода без постоянных тренировок и официальных матчей".

Официальный транслятор матча Sport1 на своём официальном сайте написал: "Оборона обеих команд выглядела слабо, что позволило обеим создать много моментов, но "Маккаби" Тель-Авив был более конкретным и "клиническим". Милсон на фланге и центрфорвард Захави чувствовали большую свободу, и любой прорыв Переца со второй линии создавал явный голевой момент. Перец мог забить и четыре мяча".

"Украинская команда также много атаковала и нанесла слишком много удобных ударов по воротам. К счастью подопечных Робби Кина, соперники не были достаточно точными и были остановлены много раз вратарём Москерой. Их гол был слишком поздним, но слабая оборона "Маккаби", которая проявилась ещё задолго до усталости в концовке, вызывает вопросы".

Официальный сайт газеты Haaretz вначале определил место проведения матча как "Славутич-Арена", но в тексте Шай Нимроди уже указал стадион, город и страну проведения правильно. "Месячный простой с раздельными тренировками и без официальных матчей совершенно не чувствовался. "Маккаби" выглядел отлично (особенно в первом тайме), продолжил точно с того же места, на котором остановился перед вынужденным перерывом и, возможно, сумел вызвать улыбку на лицах своих болельщиков в эти тяжёлые дни".

"Маккаби" доминировал с самого начала и мог забить ещё до гола Лукассена. После гола он немного успокоился и позволил "Заре" нанести два удара по воротам, но на 26-ой минуте счет стал 2:0. "Заря" пыталась опомниться, шла вперёд и создала пять шансов забить - но вратарь Москера всегда был готов с отличными сейвами. А затем "Маккаби" забил третий".

"Второй тайм начался более сбалансированно, а постепенно украинцы установили контроль над игрой". Далее автор упоминает моменты "Зари", попытки ответа капитана "Маккаби" Захави, гол Алефиренко и три сейва Москеры после него.