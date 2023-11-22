Эран Тель-Авивский. Универсальный солдат, тащащий Маккаби в плей-офф Лиги конференций

Первая дуэль "Зари" и "Маккаби" завершилась неожиданно легкой победой последних. Несмотря на длительное отсутствие игровой практики, тельавивцы едва не довели дело до разгрома (3:1). Одним из главных персонажей стал Дор Перец (полузащитник записал в актив дубль), однако мы отметим другого героя – Эрана Захави.

36-летний нападающий не сумел поразить ворота луганчан, однако запомнился остротой, постоянным давлением и ассистом, который помог удвоить преимущество. Это уже немало, но, как подтвердила практика, Эран способен на большее. Это настоящий лидер, благодаря которому "желтые" оказались там, где есть сейчас.

Установил трансферный рекорд израильского первенства и уже пересекался с украинцами на клубном уровне

Захави имеет богатую биографию и знаком рядовому болельщику. У центрфорварда не все сложилось в Европе (не слишком хочется разжевывать провальный период в "Палермо"), впрочем, есть весомый повод для гордости. Исполнитель здорово вписался в ПСВ Рогера Шмидта, дополнил Коди Гакпо и Дэниела Маллена, зафиксировал приличные показатели (37+16 в 79 поединках), в результате чего был вознагражден Кубком и Суперкубком Нидерландов. И все это в тридцать три.

Также отдельная глава посвящена периоду, проведенному в Поднебесной. В 2016-м Эран присоединился к "Гуанчжоу Фули", с которым хоть не достиг чемпионских высот, зато честно отработал хлеб – отгрузил 103 мяча в 117 матчах, дважды возглавил бомбардирский список Суперлиги (2017, 2019 годы) и получил широкое признание.

Это не тот случай иностранного легионера, который соблазнился на деньги и ничего не сделал для того, чтобы их оправдать. Захави перенес ковид, ограничения по зарплатному потолку и все равно сохранил актуальность – словом, ничего не предвещало его уход. Можно с уверенностью сказать, что китайцы провернули отличную инвестицию, ведь заплатили 7,23 миллиона евро. Примечательно, что эта сумма до сих пор остается рекордной не только для "Маккаби", но и всей лиги.

И это справедливо – кто бы что ни говорил о Захави, но "слепил" он себя именно на родине. Парень начал в тельавивском "Хапоэле", а по возвращении из Италии в 2013-м, быстро реанимировал репутацию в составе "желтых". Пять трофеев, среди которых три подряд национальных золота (2013, 2014, 2015), капитанская повязка, ряд важных голов и попадание в групповой этап ЛЧ (второй раз за все время существования клуба) – разве это не успех?

Интересно, что в течение кампании 2015/16 футболист встретился с "Динамо". Израильтяне плохо выступили на дистанции (кроме киевлян в квартете расположились "Челси" и "Порту"), поэтому не сумели набрать ни одного зачетного балла. Шестнадцать пропущенных, лишь один забитый – как думаете, кто его автор? В четвертом туре Эран реализовал пенальти на 75 минуте – жаль, что к тому моменту португальцы вели со счетом 3:0 на табло.

Является палочкой-выручалочкой, удерживает огненную форму

В мае 2022-го было решено, что Захави покинет ПСВ. Двухлетний контракт подошел к концу, руководство эйндховенцев планировало пролонгацию, но надеялось, что нападающий уменьшит финансовые аппетиты. Несмотря на то, что в июле Эрану должно было исполниться тридцать пять, и он не спешил договариваться (в частности, из-за того, что Рогер Шмидт должен был перебраться в "Бенфику"), стороны пожали руки и разошлись.

До Нидерландов форвард пользовался большим спросом – его активно связывали с "Тоттенхэмом" и представителями турецкой вышки. С отъездом из Эредивизи интерес никуда не исчез, однако уже сам Захави быстро положил конец спекуляциям – мол, все, пора направляться домой.

27 июля, через несколько дней после дня рождения, Эран сделал себе подарок – известил общественность, что заключил сделку с "Маккаби". "У меня есть возможность отплатить фанатам за любовь, которую они проявили на моем пути. Как я всегда делал на протяжении карьеры, ставлю перед собой амбициозные цели и знаю, что они пересекаются с теми, которые ставит перед собой клуб. Стремление к совершенству и достижение как личных, так и командных результатов – это то, что я намерен сделать".

Митчелл Голдар, владелец тельавивцев, добавил: "Я рад приветствовать Эрана с возвращением в "Маккаби". Его достижения говорят сами за себя. Соревновательный порыв Эрана согласуется с желанием клуба добиться успеха. У нас много работы для реализации целей, но привлечение Эрана является еще одним шагом к нашей подготовке к следующему сезону".

Учитывая тот факт, что "желтые" не могли добыть чемпионство с 2020-го, появление Захави было воспринято очень позитивно. И всем было безразлично, что длительный отрезок розыгрыша 2021/22 игрок пропустил из-за травмы колена – чувствовалось, что камбэк легенды мобилизует команду и выведет на новый уровень.

Удалось ли это? Тельавивцы все никак не сбросят с пьедестала более стабильный "Маккаби" из Хайфы. Причина лежит на поверхности – Голдар часто меняет вектор развития, приглашает тренеров, исповедующих разный стиль, и доверяет им до серьёзной ошибки. В материале, посвященном персоне Робби Кина, мы косвенно коснулись этого вопроса – так, "желтые" не побоялись поставить на Паулу Соузу, Петера Боша, Патрика ван Леувена, Айтора Каранку и других специалистов. Все эти люди были вынуждены "крутиться" в экстремальных условиях и искали опору – для некоторых из них правой рукой послужил как раз Захави.

Если в 2018-ом-2020-ом годах Владимир Ивич гарантировал четыре кубка, то в декабре 2023-го висел на волоске (и не был убран лишь потому, что "Краснодар" переманил серба к себе и заплатил компенсацию). Уже тогда было очевидно, что Тель-авив не догонит Хайфу (отрыв составил некритичные шесть очков, но и их хватило, чтобы спрогнозировать итог), впрочем, разница в таблице могла быть значительно больше, если бы не Эран.

"Я виделся со многими хорошими игроками, но если мы говорим об Эране, то он звезда. Я видел немного футболистов, которые работают так, как он. Я рад, что он с нами", - резюмировал Ивич.

Нападающий сразу влился в коллектив – в дебюте забил и отдал результативную передачу. Таким образом, в первой половине сезона Захави организовал 11+2, а когда набрал оптимальную форму, то добавил еще 16 действий по системе "гол плюс пас".

Каранка, который пришел на замену Ивичу, также отметил важность Эрена, однако прибегнул к ротации, мотивировав решение тем, что подопечный стал медленнее. Отметим, что игрок не конфликтовал и согласился с мнением тренера – собственно, в этом и заключается его преимущество.

Благодаря адаптивности Захави может легко отказаться от позиции на острие и опуститься под форварда, поддержит атаку и найдет партнера зрячей передачей. Это универсальный солдат, который хоть и не выполнит большую беговую работу (как ни крути, мужчине – тридцать шесть), однако постоянно снует между линиями в поисках потенциально опасного эпизода. Осознание роли продолжает давать блестящие плоды: в 14 встречах Эран оформил 10+4, причём провёл ударную квалификацию ЛК (5 мячей) и не растерялся в группе – от него пострадала не только "Заря", но и "Брейдаблик".

Робби Кин никак не нарадуется. Самостоятельная карьера ирландца в качестве менеджера только начинается, и Захави – ключевая фигура в её становлении. Проблема в том, что на пути – "Заря".

Фото - Михаил Лозовой / UA-Футбол, Фото - Getty Images/Global Images Ukraine