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Эран Тель-Авивский. Универсальный солдат, тащащий Маккаби в плей-офф Лиги конференций

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Отдаем должное опытному страйкеру – благодаря его действиям Маккаби находится на ходу и может пересечь групповой барьер Лиги конференций

Эран Тель-Авивский. Универсальный солдат, тащащий Маккаби в плей-офф Лиги конференций

Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол

Павел Кушнерук Автор UA-Футбол
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Первая дуэль "Зари" и "Маккаби" завершилась неожиданно легкой победой последних. Несмотря на длительное отсутствие игровой практики, тельавивцы едва не довели дело до разгрома (3:1). Одним из главных персонажей стал Дор Перец (полузащитник записал в актив дубль), однако мы отметим другого героя – Эрана Захави.

36-летний нападающий не сумел поразить ворота луганчан, однако запомнился остротой, постоянным давлением и ассистом, который помог удвоить преимущество. Это уже немало, но, как подтвердила практика, Эран способен на большее. Это настоящий лидер, благодаря которому "желтые" оказались там, где есть сейчас.

Эран Тель-Авивский. Универсальный солдат, тащащий Маккаби в плей-офф Лиги конференций - изображение 1

Содержание

Установил трансферный рекорд израильского первенства и уже пересекался с украинцами на клубном уровне

Захави имеет богатую биографию и знаком рядовому болельщику. У центрфорварда не все сложилось в Европе (не слишком хочется разжевывать провальный период в "Палермо"), впрочем, есть весомый повод для гордости. Исполнитель здорово вписался в ПСВ Рогера Шмидта, дополнил Коди Гакпо и Дэниела Маллена, зафиксировал приличные показатели (37+16 в 79 поединках), в результате чего был вознагражден Кубком и Суперкубком Нидерландов. И все это в тридцать три.

Также отдельная глава посвящена периоду, проведенному в Поднебесной. В 2016-м Эран присоединился к "Гуанчжоу Фули", с которым хоть не достиг чемпионских высот, зато честно отработал хлеб – отгрузил 103 мяча в 117 матчах, дважды возглавил бомбардирский список Суперлиги (2017, 2019 годы) и получил широкое признание.

Это не тот случай иностранного легионера, который соблазнился на деньги и ничего не сделал для того, чтобы их оправдать. Захави перенес ковид, ограничения по зарплатному потолку и все равно сохранил актуальность – словом, ничего не предвещало его уход. Можно с уверенностью сказать, что китайцы провернули отличную инвестицию, ведь заплатили 7,23 миллиона евро. Примечательно, что эта сумма до сих пор остается рекордной не только для "Маккаби", но и всей лиги.

И это справедливо – кто бы что ни говорил о Захави, но "слепил" он себя именно на родине. Парень начал в тельавивском "Хапоэле", а по возвращении из Италии в 2013-м, быстро реанимировал репутацию в составе "желтых". Пять трофеев, среди которых три подряд национальных золота (2013, 2014, 2015), капитанская повязка, ряд важных голов и попадание в групповой этап ЛЧ (второй раз за все время существования клуба) – разве это не успех?

Интересно, что в течение кампании 2015/16 футболист встретился с "Динамо". Израильтяне плохо выступили на дистанции (кроме киевлян в квартете расположились "Челси" и "Порту"), поэтому не сумели набрать ни одного зачетного балла. Шестнадцать пропущенных, лишь один забитый – как думаете, кто его автор? В четвертом туре Эран реализовал пенальти на 75 минуте – жаль, что к тому моменту португальцы вели со счетом 3:0 на табло.

Является палочкой-выручалочкой, удерживает огненную форму

В мае 2022-го было решено, что Захави покинет ПСВ. Двухлетний контракт подошел к концу, руководство эйндховенцев планировало пролонгацию, но надеялось, что нападающий уменьшит финансовые аппетиты. Несмотря на то, что в июле Эрану должно было исполниться тридцать пять, и он не спешил договариваться (в частности, из-за того, что Рогер Шмидт должен был перебраться в "Бенфику"), стороны пожали руки и разошлись.

Эран Тель-Авивский. Универсальный солдат, тащащий Маккаби в плей-офф Лиги конференций - изображение 2

До Нидерландов форвард пользовался большим спросом – его активно связывали с "Тоттенхэмом" и представителями турецкой вышки. С отъездом из Эредивизи интерес никуда не исчез, однако уже сам Захави быстро положил конец спекуляциям – мол, все, пора направляться домой.

27 июля, через несколько дней после дня рождения, Эран сделал себе подарок – известил общественность, что заключил сделку с "Маккаби". "У меня есть возможность отплатить фанатам за любовь, которую они проявили на моем пути. Как я всегда делал на протяжении карьеры, ставлю перед собой амбициозные цели и знаю, что они пересекаются с теми, которые ставит перед собой клуб. Стремление к совершенству и достижение как личных, так и командных результатов – это то, что я намерен сделать".

Митчелл Голдар, владелец тельавивцев, добавил: "Я рад приветствовать Эрана с возвращением в "Маккаби". Его достижения говорят сами за себя. Соревновательный порыв Эрана согласуется с желанием клуба добиться успеха. У нас много работы для реализации целей, но привлечение Эрана является еще одним шагом к нашей подготовке к следующему сезону".

Учитывая тот факт, что "желтые" не могли добыть чемпионство с 2020-го, появление Захави было воспринято очень позитивно. И всем было безразлично, что длительный отрезок розыгрыша 2021/22 игрок пропустил из-за травмы колена – чувствовалось, что камбэк легенды мобилизует команду и выведет на новый уровень.

Удалось ли это? Тельавивцы все никак не сбросят с пьедестала более стабильный "Маккаби" из Хайфы. Причина лежит на поверхности – Голдар часто меняет вектор развития, приглашает тренеров, исповедующих разный стиль, и доверяет им до серьёзной ошибки. В материале, посвященном персоне Робби Кина, мы косвенно коснулись этого вопроса – так, "желтые" не побоялись поставить на Паулу Соузу, Петера Боша, Патрика ван Леувена, Айтора Каранку и других специалистов. Все эти люди были вынуждены "крутиться" в экстремальных условиях и искали опору – для некоторых из них правой рукой послужил как раз Захави.

Если в 2018-ом-2020-ом годах Владимир Ивич гарантировал четыре кубка, то в декабре 2023-го висел на волоске (и не был убран лишь потому, что "Краснодар" переманил серба к себе и заплатил компенсацию). Уже тогда было очевидно, что Тель-авив не догонит Хайфу (отрыв составил некритичные шесть очков, но и их хватило, чтобы спрогнозировать итог), впрочем, разница в таблице могла быть значительно больше, если бы не Эран.

"Я виделся со многими хорошими игроками, но если мы говорим об Эране, то он звезда. Я видел немного футболистов, которые работают так, как он. Я рад, что он с нами", - резюмировал Ивич.

Нападающий сразу влился в коллектив – в дебюте забил и отдал результативную передачу. Таким образом, в первой половине сезона Захави организовал 11+2, а когда набрал оптимальную форму, то добавил еще 16 действий по системе "гол плюс пас".

Эран Тель-Авивский. Универсальный солдат, тащащий Маккаби в плей-офф Лиги конференций - изображение 3

Каранка, который пришел на замену Ивичу, также отметил важность Эрена, однако прибегнул к ротации, мотивировав решение тем, что подопечный стал медленнее. Отметим, что игрок не конфликтовал и согласился с мнением тренера – собственно, в этом и заключается его преимущество.

Благодаря адаптивности Захави может легко отказаться от позиции на острие и опуститься под форварда, поддержит атаку и найдет партнера зрячей передачей. Это универсальный солдат, который хоть и не выполнит большую беговую работу (как ни крути, мужчине – тридцать шесть), однако постоянно снует между линиями в поисках потенциально опасного эпизода. Осознание роли продолжает давать блестящие плоды: в 14 встречах Эран оформил 10+4, причём провёл ударную квалификацию ЛК (5 мячей) и не растерялся в группе – от него пострадала не только "Заря", но и "Брейдаблик".

Робби Кин никак не нарадуется. Самостоятельная карьера ирландца в качестве менеджера только начинается, и Захави – ключевая фигура в её становлении. Проблема в том, что на пути – "Заря".

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Фото - Михаил Лозовой / UA-Футбол, Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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