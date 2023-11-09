Культовый игрок, неизвестный тренер. Робби Кин принял Маккаби и столкнется с Зарей

"Маккаби" Тель-Авив по делу считается одним из самых уважаемых представителей Израиля. "Желтые дьяволы" завоевали ряд трофеев, установили не меньше рекордов, являются частыми участниками еврокубков, в частности, дважды квалифицировались в групповой этап Лиги чемпионов.

В последнее время клуб не дотягивает до лидирующей ступеньки высшего эшелона, но все равно требует к себе должного внимания. Это большая ответственность, с ней не каждый справится, поэтому, на первый взгляд, немного странно, что такой проект доверен Робби Кину. Да-да, тому самому нападающему, известному по выступлениям в "Тоттенхэме", "Ливерпуле" и "Лос-Анджелес Гэлэкси".

Мы же попробуем ответить, чем примечателен британец и как будет руководить против луганской "Зари".

"Маккаби" не боится рисковать

Казалось бы, зачем тельавивцам Робби Кин? Скудный самостоятельный опыт, полученный в 2018-м играющим тренером на просторах Индии, вряд ли можно адекватно оценить. До появления в Израиле звездный форвард не брал на себя руководящую роль и всегда оставался в стороне.

Кин помогал Микки Маккарти в сборной Ирландии, работал с Джонатаном Вудгейтом в "Мидлсбро", весной 2023-го ассистировал "Биг Сэму" в "Лидс Юнайтед" и покинул "павлинов", как только те обреченно опустились в Чемпионшип. Неужели это именно то, что было нужно "Маккаби"?

Интересно, что попутно Робби стал жертвой политических игрищ еще до прибытия на новое место работы. Марк Уорд, сторонник консервативного течения в парламенте, охарактеризовал решение молодого специалиста как "глубокое разочарование" и "попытку очередного спортивного разочарования". Кин ожидаемо отмахнулся: "Я не хочу лезть в политику. Я футболист и человек, который любит игру, поэтому, конечно, сосредоточусь только на этом. Это правильная возможность работать с людьми, которые имеют аналогичное видение, что и я. Есть миллионы специалистов, которые пытаются устроиться на работу и я ничем не отличаюсь".

Странная претензия, но мотивация Кина максимально понятна – сам он убежден, что ментально созрел к подобным вызовам. Это не помешало прессе гадать, каким ирландец может быть, и искать причины его назначения. Митчелл Голдхар, владелец команды, заявил следующее: "Робби несет менталитет, характер, энергию и целеустремленность победителя, черты, которые он демонстрировал везде, где играл. Эти характеристики теперь в сочетании с амбициями добиться успеха в качестве менеджера согласуются с нашими целями в "Маккаби".

Надо признать, что Кин является неплохим психологом, умеет зарядить раздевалку и ради этого находился в том или ином штабе. Это что-то похожее на историю партнерства Роберто Мартинеса и Тьерри Анри в сборной Бельгии – француз, обладая безоговорочным игровым авторитетом, пользовался уважением среди футболистов и таким образом транслировал идеи главного тренера.

"Маккаби" позиционирует себя грандом местного разлива, имеет солидную фанатскую базу, под пристальным взглядом журналистов, но при этом не боится экспериментировать. Только за последние четыре сезона у руля сменилось шесть наставников, а Робби оказался седьмым.

Хорошо это или плохо – сказать сложно, однако в системе "желтых дьяволов" побывали такие известные персонажи, как Паулу Соуза, Славиша Йоканович, Петер Бош, Шота Арвеладзе, Йорди Кройф, Патрик ван Леувен, Младен Крстаич, который зализывал раны после провала в Сербии, Айтор Каранка и другие. В клубе нахватались идей, требовалась их систематизация и жесткая рука – прекрасно, что Робби знает, что такое дисциплина.

Кин произвёл хорошее впечатление, но является тёмной лошадкой

За последнее десятилетие только один иностранец в свой первый сезон выиграл с тель-авивцами Премьер-лигу и вышел в групповой этап еврокубка. Паулу Соуза на славу потрудился в кампании 2013/14, теперь же португальца сопоставляют именно с Кином. В данный момент ирландец успешно сделал часть задачи – "Маккаби", двигаясь по квалификации Лиги конференций, оставил за бортом молдавский "Петроклуб" (5:0), АЕК из Ларнаки (2:1; тот самый страх "Днепра-1") и словенский "Целе" (5:2).

Что касается внутренних баталий, то после пяти туров команда набрала 13 очков и лидирует в турнирной таблице. СМИ начали выдавать осторожные авансы, ведь пройденная дистанция – небольшая (давайте "поблагодарим" всем известные события, всколыхнувшие Израиль). С другой стороны, как не отметить 9 побед и 3 ничьи в 13-ти поединках?

Робби действительно удалось быстро мобилизовать коллектив – футболисты это прокомментировали так: "Нет никаких сомнений, что смены тренера привнесли глоток свежего воздуха для всех нас. Мистер Кин заставляет всех снова быть бдительными".

Заметим, что британец подошел к делу взвешенно, не стал подгонять подопечных и предоставил почти всем практику – за исключением нескольких юношей, не так давно переведенных из молодежки. "Нет смысла быстро вносить изменения, если я не видел игроков, которые уже здесь. Это было бы нечестно, я должен их проверить, как я это делал и продолжаю делать. Я продолжаю анализировать команду и смотреть, где нам нужно укрепляться как клуб, потому что это самое важное. Посмотрим, что будет. Я хочу конкуренции на каждой позиции, конкуренция приносит более высокий уровень. Я еще даже не решил, кто будет первым вратарем. Я хочу конкуренции на каждой позиции".

В этом году "Маккаби" подписать восемь новичков и почти никто из них не чувствует себя ограниченным вниманием. Робби потихоньку формирует костяк стартовой обоймы, но дает достаточно шансов – это держит всех в соответствующем тонусе и гарантирует результат.

Кин использует один рисунок, - 4-3-3, - под который подстраивает исполнителей. Его мнение твердое и правильное – не следует ломать работающий механизм, лучше пригласить тех, кто сделает установку без лишних слов. К тому же не забывайте – прошлые менеджеры принесли так много стилей, что "Маккаби" устал от их разнообразия и жаждет стабильности.

"Я хочу видеть интенсивный и качественный футбол, чтобы удержать мяч. Когда я говорю вам играть быстро и вперед, я не имею в виду легкий бег или ходьбу – я имею в виду именно быстрый. Я не хочу повторяться и останавливаться".

Несмотря на то, что тель-авивцы так хорошо выглядят, журналисты все равно имеют определенные претензии: надолго ли еще хватит эмоционального всплеска и что будет, когда он иссякнет (а иссякнет неизбежно).

Также есть вопросы по тактике и зависимости от конкретных персонажей – например, огромная роль отведена Эрану Захави. На счету нападающего 10 голов и 3 результативные передачи, а что произойдет, если он сломается? "Эран Захави – супербомбардир. Каждой команде, которая ищет бомбардира, нужен Эран Захави. Я не нервничаю, надо продолжать забивать много голов, проталкивать мяч как можно быстрее, видеть команду в атаке. А впереди еще долгий путь", - объяснил Бобби.

Ну, и последний аргумент: простота календаря – газетчики указывают на то, что "Маккаби" еще не встретил реально сильного соперника, чтобы Кин проверил свои скиллы и ответил на критику. Да, было поражение "Генту", но этого не хватило для объективной оценки – большинство интересует его борьба с "Маккаби" из Хайфы и "Хапоэлем" (Беэр-Шева).

Робби ещё предстоит немало матчей, преград и свершений – потенциал есть. Главное, чтобы он не воплотился непосредственно против "Зари".

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