Тренер Зари Коваль: Наш талисман черно-белый кот, а кот, как известно, выйдет из любой ситуации

Главный тренер " Зари " Юрий Коваль поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги конференций против "Гента", который состоится в четверг, 30 ноября.

– Ждем серьезного матча, потому что мы успели посмотреть не только игры в записи, но и посмотреть встречу "Гента" на стадионе против лидера чемпионата Бельгии. Игра очень понравилась. Был полный стадион, обе команды сражались с первой до последней минуты. К сожалению, в результате очень редко мы играем при полных трибунах или вообще с болельщиками. А если фаны и есть, то чаще они не поддерживают нашу команду.

На теории мы говорили игрокам, что Луганск был одним из самых посещаемых городов в Украине по верности болельщиков. Вспомнили, что наш талисман черно-белый кот, а кот, как известно, выйдет из любой ситуации, как бы сложно ни было. Это символ "Зари".

Понимаем, что игра будет очень важной. По составу, мобильности и опыту "Гент" опытная команда, как в еврокубках, так и в чемпионате.

Надеюсь, что ребята это понимают, и мы сможем сыграть прилично завтра.

- Завтрашний поединок по сути для нас решающий: мы либо остаемся в игре, либо прекращаем борьбу за выход в евро кубковую весну. Чего ждать? Будем ли мы рисковать или сыграем в прагматический футбол?

- Возможно, в игре против "Маккаби" мы, возможно, немного переоценили соперника. Надо было играть в более агрессивный футбол. Ждали ошибок соперника, не заставляли его ошибаться. Но "Гент" – это команда, которая будет создавать давление, в том числе и потому, что они играют дома. Уверен, что у нас будут шансы получить положительный результат.