Последний шанс луганчан. Стартовые составы команд на матч ЛК Гент - Заря

Сегодня, 30 ноября, луганская "Заря" в рамках 5-го тура группового раунда Лиги конференций на выезде сыграет с бельгийским "Гентом".

Матч начнется в 19:45, и уже известны стартовые составы команд на поединок.

"Гент": Норди, Фадига, Кандусс, Ватанабе, Нуриу Фортуна, Геркенс, Кумс, Гандельман, Фафана, Кейперс, Орбан

Запасные: Фортен, Руф, Тиссудали, Лага, Юльсагер, Самуаз, Торунарига, Депуатр

"Заря": Турбаевский, Снурницын, Боль, Джордан, Данченко, Чурко, Батагов, Азиангбе, Антюх, Кирюханцев, Герреро

Запасные: Сапутин, Жилкин, Мишнев, Нагнойный, Алефиренко, Дрышлюк, Горбач, Бугай, Мичин, Венделл

Напомним, что луганчанам для сохранения шансов на выход в плей-офф турнира сегодня нужна только победа.

UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка "Гент" - "Заря" .

Также на YouTube доступна видеотрансляция поединка.