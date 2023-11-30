Все очень плохо. Заря в середине первого тайма пропустила первый мяч от Гента. ВИДЕО

"Заря" играет свой выездной матч 5-го тура Лиги Конференций против "Гента".

Луганчанам нужна в этом матче только победа, вот только начала "Заря" не лучшим образом.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

На 20-й минуте у Фофана получился отличный диагональный удар под дальнюю штангу, перед которым Турбаевский был бессилен.

1:0, пока что все очень плохо для луганчан.