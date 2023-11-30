  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Все очень плохо. Заря в середине первого тайма пропустила первый мяч от Гента. ВИДЕО
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Все очень плохо. Заря в середине первого тайма пропустила первый мяч от Гента. ВИДЕО

Лига конференций
Обновлено

Луганчане выглядят бледно

Все очень плохо. Заря в середине первого тайма пропустила первый мяч от Гента. ВИДЕО

uefa.com

Новина українською

"Заря" играет свой выездной матч 5-го тура Лиги Конференций против "Гента".

Луганчанам нужна в этом матче только победа, вот только начала "Заря" не лучшим образом.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

На 20-й минуте у Фофана получился отличный диагональный удар под дальнюю штангу, перед которым Турбаевский был бессилен.

1:0, пока что все очень плохо для луганчан.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

По теме
yellow-arrow
Гент - Заря 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)
yellow-arrow
Гент – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча 5-го тура группового этапа Лиги конференций
yellow-arrow
Нужна только победа. Текстовый онлайн матча ЛК Гент - Заря
Заря (Луганск) Гент
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости