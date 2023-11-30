Лига конференций
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Все очень плохо. Заря в середине первого тайма пропустила первый мяч от Гента. ВИДЕО
Луганчане выглядят бледно
uefa.com
"Заря" играет свой выездной матч 5-го тура Лиги Конференций против "Гента".
Луганчанам нужна в этом матче только победа, вот только начала "Заря" не лучшим образом.
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На 20-й минуте у Фофана получился отличный диагональный удар под дальнюю штангу, перед которым Турбаевский был бессилен.
1:0, пока что все очень плохо для луганчан.
Напомним, что UA-Футбол ведет
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