УЕФА снова странно напортачил. В Твиттере заменил эмблему Зари на московский ЦСКА. ФОТО

УЕФА, вернее его СММ-щики, в очередной странно прокололись, в казалось бы банальных вещах.

Так, после завершения раннего слота матчей в Лиге конференции УЕФА в Твиттери выложил результаты поединков.

И все бы ничего, вот только почему-то эмблему "Зари" СММ-щики поменяли на эмблему ЦСКА.

Работники быстро увидели ошибку и удалили пост, но интернет такая штука, которая помнит все.

Напомним, что "Заря" в 5-м туре ЛК проиграла "Генту" 1:4.