Лига конференций
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УЕФА снова странно напортачил. В Твиттере заменил эмблему Зари на московский ЦСКА. ФОТО
Просто ошибка? Или нет?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА, вернее его СММ-щики, в очередной странно прокололись, в казалось бы банальных вещах.
Так, после завершения раннего слота матчей в Лиге конференции УЕФА в Твиттери выложил результаты поединков.
И все бы ничего, вот только почему-то эмблему "Зари" СММ-щики поменяли на эмблему ЦСКА.
Работники быстро увидели ошибку и удалили пост, но интернет такая штука, которая помнит все.
Напомним, что "Заря" в 5-м туре ЛК проиграла "Генту" 1:4.
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