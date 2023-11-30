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УЕФА снова странно напортачил. В Твиттере заменил эмблему Зари на московский ЦСКА. ФОТО

Лига конференций
Обновлено

Просто ошибка? Или нет?

УЕФА снова странно напортачил. В Твиттере заменил эмблему Зари на московский ЦСКА. ФОТО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

УЕФА, вернее его СММ-щики, в очередной странно прокололись, в казалось бы банальных вещах.

Так, после завершения раннего слота матчей в Лиге конференции УЕФА в Твиттери выложил результаты поединков.

И все бы ничего, вот только почему-то эмблему "Зари" СММ-щики поменяли на эмблему ЦСКА.

Работники быстро увидели ошибку и удалили пост, но интернет такая штука, которая помнит все.

Напомним, что "Заря" в 5-м туре ЛК проиграла "Генту" 1:4.

УЕФА снова странно напортачил. В Твиттере заменил эмблему Зари на московский ЦСКА. ФОТО - изображение 1

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