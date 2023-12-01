Тренер Гента: Ценю тот факт, что Заря, несмотря на сложные условия, пытается бороться за очки в Европе

Главный тренер "Гента" Хейн Ванхазебрук прокомментировал победу своей команды над "Зарей" (4:1) в 5-м туре Лиги конференций.

"Мы рады, что выиграли этот матч и снова вышли в плей-офф, но после того, что произошло, все отходит на второй план. Нет ни эйфории, ни радости.

Все понимают, что произошло. Нога, которая ломается без контакта, без удара. Никогда такого не видел с тех пор, как занимаюсь футболом...

Нарди - суперпрофессионал, который живет ради своего спорта, который работает над своим телом. У него огромный талант. Мысли команды, персонала, всех в команде - с Полем. Для него это новый вызов. Боюсь, что он выбыл надолго и больше не сыграет в этом сезоне. Это ужасно.

Я очень уважаю тот факт, что несмотря на сложные условия, в которых оказалась "Заря" (речь идет о войне - прим.), они пытаются добиться хороших результатов, бороться за очки в Европе. У нас было два тяжелых матча против них. Игроки и персонал заслуживают уважения", - заключил Ванхазебрук.

Напомним, Поль Нарди получил перелом голеностопа во второй тайме при попытке выбить мяч. Вратаря унесли с поля на носилках.