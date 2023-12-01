Унизительный разгром в Стамбуле. Бешикташ - Брюгге 0:5. Видео голов и обзор матча

"Брюгге" в Стамбуле на "Водафон Парк" жестоко унизил "Бешикташ". Обидчики "Динамо" получили в свои ворота 5 неразделенных голов. Турки видимо были не против слиться с турнира, но вряд ли в таком формате - меньше очков, чем у "Бешикташа", во всех квартетах только у "Брейдаблика". Окслейд-Чемберлену, Абубакару, Ребичу и компании должно быть стыдно.

Вместе с шикарным "Брюгге" в следующий раунд идет "Буде-Глимт", приучивший не удивляться их успехам в Европе в последние годы...



Группа D

Бешикташ (Турция) - Брюгге (Бельгия) 0:5

Голы: Нильсен 4, Игор Тиаго 14, 46, Нвадике 50, Ольсен 69