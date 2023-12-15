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Тлумак: Обидно, потому что на всех этапах еврокубков соперники Зари не казались непроходимыми
Луганчане не смогли пробиться в евровесну
instagram.com/zoryaluhansk
Бывший вратарь "
Напомним, что "Заря" не смогла пробиться в группу Лиги Европы, а в группе Лиги конференций заняла 3-е место, не сумев пробиться в евровесну.
"Вчерашний поединок в польском Люблине не имел турнирного значения для обоих соперников. Больше желания уйти в отпуск в хорошем настроении оказалось у футболистов "Зари", которые к тому же, максимально воспользовались тем, что чемпионат Исландии завершился еще в начале октября и "Брейдаблик" находился не в лучших кондициях.
Не буду оригинальным, когда скажу, что футболисты "Зари" не реализовали шанс громко заявить о себе, как в Лиге Европы, так и в менее престижной Лиге конференций. Луганчане были менее мотивированными, сплоченными, чем конкуренты, а отсутствие концентрации приводило к ошибкам и необязательным голам. Обидно, потому что на всех этапах соперники "Зари" не казались непроходимыми.
Ближайшие месяцы будут определяющими для "Зари". Ведь луганчане потерпели фиаско в еврокубках, пасут они задних и в чемпионате УПЛ. Остается надеяться, что эти последние неудачи заставят клубное руководство еще больше внимания уделять команде", - сказал Тлумак.
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