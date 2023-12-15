  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Тлумак: Обидно, потому что на всех этапах еврокубков соперники Зари не казались непроходимыми
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тлумак: Обидно, потому что на всех этапах еврокубков соперники Зари не казались непроходимыми

Лига конференций
Обновлено

Луганчане не смогли пробиться в евровесну

Тлумак: Обидно, потому что на всех этапах еврокубков соперники Зари не казались непроходимыми

instagram.com/zoryaluhansk

Новина українською

Бывший вратарь "Зари" Андрей Тлумак прокомментировал выступление луганчан в нынешнем еврокубковом сезоне.

Напомним, что "Заря" не смогла пробиться в группу Лиги Европы, а в группе Лиги конференций заняла 3-е место, не сумев пробиться в евровесну.

"Вчерашний поединок в польском Люблине не имел турнирного значения для обоих соперников. Больше желания уйти в отпуск в хорошем настроении оказалось у футболистов "Зари", которые к тому же, максимально воспользовались тем, что чемпионат Исландии завершился еще в начале октября и "Брейдаблик" находился не в лучших кондициях.

Не буду оригинальным, когда скажу, что футболисты "Зари" не реализовали шанс громко заявить о себе, как в Лиге Европы, так и в менее престижной Лиге конференций. Луганчане были менее мотивированными, сплоченными, чем конкуренты, а отсутствие концентрации приводило к ошибкам и необязательным голам. Обидно, потому что на всех этапах соперники "Зари" не казались непроходимыми.

Ближайшие месяцы будут определяющими для "Зари". Ведь луганчане потерпели фиаско в еврокубках, пасут они задних и в чемпионате УПЛ. Остается надеяться, что эти последние неудачи заставят клубное руководство еще больше внимания уделять команде", - сказал Тлумак.

По теме
yellow-arrow
Шахтер за еврокубковый сезон уже заработал 46.9 млн евро, Динамо - только 950 тысяч
yellow-arrow
Юрий Гура: Футболисты Зари в матче с Брейдабликом пытались показать, что у них есть команда
yellow-arrow
Чанцев: Заря оказалась не готова психологически к еврокубковым баталиям
Заря (Луганск) Андрей Тлумак
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости