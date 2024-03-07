  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Аякс - Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аякс - Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига конференций

Аякс - Астон Вилла: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Аякс - Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото: twitter.com/AFCAjax

Новина українською

Один из самых интересных матчей дня в Лиге конференций. "Аякс", который постепенно выходит из кризиса, против амбициозного представителя АПЛ.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Матч Лиги конференций состоится в четверг, седьмого марта, в 19:45. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 5.

Лига конференций

"Аякс" - "Астон Вилла"

Видеотрансляция - MEGOGO

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Аякс - Астон Вілла
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Упадет ли Украина ниже 20-го места в Таблице коэффициентов? Определяется в матчах Лиги конференций
yellow-arrow
Клопп против Гвардиолы, еврокубки и четыре дня УПЛ. Расписание футбола на 4 – 10 марта
yellow-arrow
Тренер Астон Виллы - о жеребьевке 1/8 финала ЛК: Мы будем рады сыграть с Аяксом
смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости