Аякс - Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Один из самых интересных матчей дня в Лиге конференций. "Аякс", который постепенно выходит из кризиса, против амбициозного представителя АПЛ.

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Матч Лиги конференций состоится в четверг, седьмого марта, в 19:45. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 5.

Лига конференций

Видеотрансляция - MEGOGO