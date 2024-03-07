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Аякс - Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Аякс - Астон Вилла: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: twitter.com/AFCAjax
Один из самых интересных матчей дня в Лиге конференций. "Аякс", который постепенно выходит из кризиса, против амбициозного представителя АПЛ.
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Матч Лиги конференций состоится в четверг, седьмого марта, в 19:45. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 5.
Лига конференций
"Аякс" - "Астон Вилла"
Видеотрансляция - MEGOGO
Трансляція матчу Аякс - Астон ВіллаСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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