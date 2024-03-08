ЛК. Маккаби был в шаге от сенсации, уверенные победы Фенербахче и загребского Динамо

Завершились все первые матчи 1/8 Лиги Конференций. В турнире остается все меньше пассажиров и градус борьбы неуклонно растет. Какие же эмоции нам подарили противостояния, которые начались в 22:00 по киевскому времени?

"Динамо" Загреб (Хорватия) — "ПАОК" (Греция) 2:0

Голы: Петкович (37, 71)

Загребское "Динамо" уже успело оформить одну сенсацию в предыдущем плей-офф раунде Лиги Конференций, когда по итогам двухматчевого противостояния одолели "Реал Бетис". Это были действительно непростые матчи, в которых подопечным Сергея Якировича пришлось изрядно пострадать.

Куда меньше страданий обещал вот этот матч, ведь теперь соперником выступает греческий "ПАОК". По факту так и получилось. В первом матче в Хорватии гости практически не смогли создать своим соперникам никаких проблем. Вот только и сами "динамовцы" не очень удивили. Они висели на чужих воротах практически весь первый тайм, по итогам которого удалось забить гол после ошибки в обороне. Почти один на один вышел Бруно Петкович и после того, как его первый удар отразил Доминик Котарски, первым на добивании оказался все тот же Петкович. И это 1:0.

Во втором тайме мы увидели еще один гол от Петковича, который отправил в ворота соперников свой 7 мяч в рамках Лиги Конференций этого сезона. Все выглядело как-то слишком обреченно для греков. Они приехали и практически не показали ничего, чтобы можно было утверждать о каких-то шансах на проход дальше. По счету это не разгром, но по сути очень уверенная победа Загреба.

"Маккаби" Хайфа (Израиль) — "Фиорентина" (Италия) 3:4

Голы: Сек (12), Кинда (29), Халаили - Нзола (2), Бельтран (59), Мандрагора (74), Барак (90+5)

Матч с участием израильского "Маккаби" начался максимально ожидаемо, вот только продолжение было таким, что можно было взяться за голову. Уже на первых минутах после четкой подачи от Кайоде классный удар головой удался М'Бала Нзола. Подопечные Винченцо Итальяно спокойно вышли вперед и, казалось, что развить этот успех им удастся без лишних усилий, но в матч вмешалась погода.

Нет, мы точно не хотим сказать, что все, что происходило дальше, стало следствием погоды, но она имела свое влияние. Мощный ливень заметно испортил газон и атаковать стало гораздо труднее, особенно техничным флорентийцам.

Уже на 12 минуте так же после подачи Абдулае Сек сравнял счет, а в середине первого тайма Гади Кинда точным ударом в дальний угол ворот Пьетро Террачано вывел свою команду вперед. В первом тайме все попытки "фиалок" вернуться в игру были безуспешными. Только во второй половине встречи мы наконец увидели сознательную и настроенную на борьбу итальянскую команду. Им удалось отыграться благодаря классному удару от Франа Бельтрана из пределов линии штрафной площадки. Неровный газон помог мячу доскакать до сетки ворот. 2:2.

Вот только израильтянам также было что ответить. Учитывая состояние газона, удары издали и низом стали реально опасным инструментом. Именно им и воспользовался Анан Халаили. С острого угла он попал в дальний угол ворот Террачано и хозяева снова впереди. Правда через несколько минут гости снова вернулись в игру и восстановили паритет благодаря голу от Роландо Мандрагоры. Классная атака через левый фланг с комбинацией между несколькими игроками и доставкой круглого под удар итальянцу, который попал в дальний угол ворот.

Впоследствии хозяева поля были вынуждены доигрывать матч в меньшинстве из-за удаления Шоу. Последние 10 минут основного времени и все компенсированное они играли вдесятером и удержать хотя бы ничейный результат так и не смогли. На 90+5 минуте Антонин Барак вырвал победу для своей команды и теперь "фиалкам" хоть не так стыдно возвращаться домой. А что касается "Маккаби", то они могут лишь гордиться собой за такое выступление, это было сильно.

"Серветт" (Швейцария) — "Виктория" Пльзень (Чехия) 0:0

Голы: нет.

Наименее насыщенный событиями матч в этом временном слоте. Швейцарский "Серветт" играл у себя дома и номинально считался фаворитом, вот только если и разбирать какие-то опасные моменты в первом тайме, то они были исключительно у их ворот.

"Виктория" точно не настаивала на том, чтобы побеждать любой ценой. Чехи пытались спокойно контролировать игру и создавать моменты, но их в первой половине встречи было слишком мало.

Как оказалось, во втором тайме особых изменений в плане насыщенности опасными моментами также не было. Это прозаическая нулевая ничья, в которой все будет решаться в Чехии, из-за чего "Виктория" остается фаворитом на проход в четвертьфинал.

"Юнион Сан-Жиллуаз" (Бельгия) — "Фенербахче" (Турция) 0:3

Голы: Батшуайи (20), Остервольде (84), Тадич (90+4, с пенальти)

После того, как бельгийские джентльмены в прошлом раунде плей-офф уже сотворили одну сенсацию, выбив немецкий "Айнтрахт", ожидания от этой команды стали высокими. Тем более соперником выступает "Фенербахче", который хоть и проводит мощный сезон в национальном чемпионате и спорит с "Галатасараем" за чемпионство, впрочем не очень успешно показывал себя на европейские арене.

Тем не менее сегодня турки были максимально настроены на результат. В первом тайме они явно переиграли своих соперников и открыли счет благодаря стараниям Миши Батшуаи.

Во второй половине встречи активные попытки "Фенербахче" увеличить свое преимущество продолжились. Несколько замечательных моментов не смогли использовать турки. Впрочем, под конец игры им все же удалось достичь желаемого и оформить второй гол благодаря подключению к атаке защитника команды Остервольде. Но и это был не конец, как оказалось, уже в компенсированное арбитром время турки заработали пенальти, который реализовал Душан Тадич. И это разгром, который обеспечивает гостям комфортное возвращение домой и отличное настроение накануне ответного матча. Бельгийцам будет слишком сложно как-то изменить ход этого противостояния, шансов практически не осталось.