Лига конференций
Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Астон Вилла - Аякс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Астон Вилла - Аякс: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 14.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
Одно из самых интересных противостояний этой стадии Лиги конференций. Первая встреча между командами завершилась вничью 0:0.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч Лиги конференций состоится в четверг, 14-го марта, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO.
Лига конференций
"Астон Вилла" - "Аякс"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 8
Трансляція матчу Астон Вілла - АяксСмотреть трансляцию
По теме
Оцените этот материал:
Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Черноморец сделал заявление по поводу невернувшегося тренера из-за границы
- "Не промажь 11-метровый!" Сборная Украины отправилась на решающие матчи отбора на Евро-2024
- Хватило одного слова. В Борнмуте отреагировали на дебютный гол Забарного
- Фиорентина - Маккаби (Хайфа). Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
- Просто машина. Николай Морозюк продемонстрировал впечатляющую физическую форму. ФОТО
- Пока Криш работает. Джорджина Родригес с детьми Роналду посетила Диснейленд в Париже. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн