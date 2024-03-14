Лига конференций
Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лилль - Штурм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Лилль - Штурм: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 14.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Лілль"
"Лилль" – один из фаворитов Лиги конференций. "Штурм" он наверняка таки пройдет после победы 3:0 в гостях, но что будет дальше? Посмотрим.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч Лиги конференций состоится в четверг, 14-го марта, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO.
Лига конференций
"Лилль" - "Штурм"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 14
Трансляція матчу Лілль - ШтурмСмотреть трансляцию
По теме
Оцените этот материал:
Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Черноморец сделал заявление по поводу невернувшегося тренера из-за границы
- Барса в Мадриде и инспекция Манчестера. Расписание футбола на 11 – 17 марта
- Хватило одного слова. В Борнмуте отреагировали на дебютный гол Забарного
- Убежит ли Хорватия от Украины в Таблице коэффициентов? Приблизится ли Карабах? Зависит от матчей ЛК
- Когда утро действительно доброе. Ирина Морозюк порадовала фанатов откровенным фото. ФОТО
- Пока Криш работает. Джорджина Родригес с детьми Роналду посетила Диснейленд в Париже. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн