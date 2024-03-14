Лилль - Штурм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

"Лилль" – один из фаворитов Лиги конференций. "Штурм" он наверняка таки пройдет после победы 3:0 в гостях, но что будет дальше? Посмотрим.

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Матч Лиги конференций состоится в четверг, 14-го марта, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO.

Лига конференций

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 14