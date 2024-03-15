ЛК. Астон Вилла громит Аякс, драма между Маккаби и Олимпиакосом и спокойный проход Лилля

Завершились все ответные матчи 1/8 Лиги Конференций и мы узнали состав четвертьфиналистов этого розыгрыша третьего по престижности еврокубка. Какие же эмоции нам подарили противостояния, которые начались в 22:00 по киевскому времени?

"Астон Вилла" (Англия) — "Аякс" (Нидерланды) 4:0 (общий счет - 4:0)

Голы: Уоткинс (25), Бэйли (60), Дуран (75), Диаби (81)

Ничья в первом матче между этими соперниками в Амстердаме обещала нам немало интриги от ответного матча. Бирмингемский клуб явно хотел воспользоваться преимуществом домашнего поля и стоит отметить, что подопечным Унаи Эмери это удалось.

Несмотря на медленный старт матча, хозяева поля все же перехватили инициативу ближе к середине первого тайма. "Аякс" был явно интереснее в первом матче, потому что здесь им удалось создать свой первый момент только под занавес первых 45 минут. Зато "вилланы" открыли счет на 25-й минуте после подачи с углового в исполнении Дугласа Луиза, красивым ударом головой завершил этот момент никто иной, как Олли Уоткинс.

С таким минимальным преимуществом команды ушли на перерыв. После него хозяева поля продолжили давить на ворота амстердамцев, которые в итоге пропустили второй гол от Леона Бейли, хотя несколькими минутами ранее должен был забивать Джон Дуран. Не смогли ничего поделать с таким давлением гости "Вилла Парка", чрезвычайно уверенный матч от команды Эмери.

Закрыла все вопросы в этом матче красная карточка для Сиверта Мансверка на 60-й минуте. Гости и так не могли особо чего-то создать, а в меньшинстве это почти невозможно. Более того, "вилланы" активно воспользовались таким положением своих соперников и отправили в их ворота еще два гола, отличились Джон Дуран и Мусса Диаби. Поэтому констатируем спокойную, комфортную и заслуженную победу "Астон Виллы", которая идет в четвертьфинал.

"Брюгге" (Бельгия) — "Мольде" (Норвегия) 3:0 (общий счет - 4:2)

Голы: Ольссен (45+2, 48), Скораш (70)

Норвежский коллектив нашел чем удивить своих соперников в первой игре, которая проходила на Скандинавском полуострове. Тогда они одержали победу со счетом 2:1, впрочем это преимущество было достаточно шатким, чтобы уверенно ехать в гости.

"Брюгге" смогли открыть счет в этом матче лишь в компенсированное к первому тайму время. Классный прострел и спокойное завершение от Ольссена позволили болельщикам бельгийцев немного выдохнуть, ведь наконец они сравняли счет по итогам двухматчевого противостояния.

Оставалось лишь продолжить в таком же духе и второй тайм, чтобы оформить камбэк и пройти в четвертьфинал. И они продолжили. Уже в начале второго тайма Ольссен отправил в ворота соперника второй гол. "Мольде" откровенно опустил руки, ведь они приезжали, чтобы отстоять победный результат, а тут вдруг нужно отыгрываться. Но сделать это было чрезвычайно сложно.

Зато норвежцы пропустили еще один гол до конца встречи и бесславно попрощались с Лигой Конференций. Все-таки "Брюгге" были объективно сильнее и заслуженно прошли дальше.

"Лилль" (Франция) — "Штурм" Грац (Австрия) 1:1 (общий счет - 4:1)

Голы: Сантуш (43) — Вутрих (45+2)

В этой встрече интриги было очень мало, поскольку "Лилль" еще в первом матче одержал комфортную победу со счетом 3:0. В вероятный камбэк австрийцев поверить было трудно.

Особенно трудно в него было поверить в конце первого тайма, когда они пропустили от хозяев еще один мяч и отставание увеличилось до 4 голов. Правда через несколько минут "Штурму" удалось сравнять счет. Оставалось 45 минут и нужно было забивать трижды, чтобы хотя бы перевести матч в экстра-таймы.

С такой задачей австрийцы справиться не смогли. В целом второй тайм прошел достаточно спокойно. Такое впечатление, что всем все было понятно, поэтому проход "Лилля" в следующую стадию благодаря выездной победе в первом матче.

"Маккаби" Тель-Авив (Израиль) — "Олимпиакос" (Греция) 1:6 (общий счет - 5:7)

Голы: Захави (57) — Поденсе (10), Фортунис (36), Эль Кааби (45+3, 65), Йоветич (93), Эль Араби (103)

Буквально неделю назад израильтяне удивили всю Европу тем, насколько легко им удалось на выезде обыграть такого крепкого соперника, как "Олимпиакос". Это была не просто победа, это был настоящий разгром со счетом 4:1 и домой они возвращались с очень хорошим запасом.

Вот только через первые 45 минут все преимущество было полностью разбазарено. Греки очень мощно начали матч и фактически весь первый тайм они не позволяли коллективу из Тель-Авива хоть как-то угрожать своим воротам. Зато свои голы они оформили в красивом стиле. Сначала Даниэль Поденсе красиво пробил в ближний угол от стойки, такого удара из-под защитников от него мало кто ожидал. Затем была четкая контратака после потери мяча от хозяев в центре поля, которую завершил Фортунис. А под конец тайма счет по итогам двухматчевого противостояния стал равным: подача с фланга и Эль Кааби головой занес круглого в сетку ворот.

Второй тайм нужно было начинать как с чистого листа. Между командами ничья и все нужно начинать сначала. "Олимпиакос" активно начал вторую половину встречи и даже создал один замечательный момент, однако одна единственная ошибка в обороне вернула израильтян к игре: Панайотис Рестос сфолил в своей штрафной площадке и это пенальти, который уверенно реализовал Эран Захави. "Маккаби" снова впереди, но и это не стало победным голом.

Через 8 минут Эль Кааби снова нашел сетку ворот соперника и как же он ее нашел. Невероятный гол забил нападающий. Ортега навесил и Эль Кааби ударом через себя отправил круглого в ворота. Браво, тем самым он оформил дубль и снова сравнял счет по итогам двух матчей, невероятный сюжет.

Именно с ничейным счетом команды и завершили основные 90 минут, несмотря на старания "Олимпиакоса" все решить в основное время. Но в экстра-таймах израильтянам от своей судьбы убежать не удалось. Гол после стандарта он Стевана Йоветича, а затем еще один гол после классной атаки от Эль Араби похоронил все надежды хозяев на хороший результат. Сегодня греки были лучше, у них было больше желания и они сотворили топовый камбэк после того, как проиграли первый матч 4:1. Красота!