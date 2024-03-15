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Сегодня состоится жеребьевка финальных стадий Лиги конференций

Лига конференций
Обновлено

Четвертьфинала, полуфинала и финала

Сегодня состоится жеребьевка финальных стадий Лиги конференций

Фото: УЕФА / Автор неизвестен

Новина українською

В пятницу, 15-го марта, состоится процедура жеребьевки финальных стадий Лиги конференций – четвертьфинала, полуфинала и финала.

В турнире остаются восемь команд: "Олимпиакос", ПАОК (все – Греция), "Фиорентина" (Италия), "Астон Вилла" (Англия), "Лилль" (Франция), "Брюгге" (Бельгия), "Фенербахче" (Турция), "Виктория" Плзень (Чехия).

Трансляция матча
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Ограничений при жеребьевке не будет. Каждая команда может встретиться с каждой. Сперва определятся четвертьфинальные пары, а дальше – сетка вплоть до финала (с формальным определением хозяина матча).

Начало жеребьевки – в 15:00.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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