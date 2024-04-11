Лига конференций. Олимпиакос — Фенербахче 3:2. Греки устали слишком рано

Противостояние "Олимпиакоса" и "Фенербахче" не подвело — это было действительно интересно, остро и зрелищно.

Турки были начисто подавлены в первом тайме мощным прессингом от хозяев — обычное дело для команд Хосе Луиса Мендилибара.

Уже на 8-й минуте Сеюнчу ошибся — и Фортунис расстрелял ворота метров с 22-х.

На 32-й минуте Костас еще и ассист прекрасный отдал, выведя на убойную позицию Йоветича.

В начале второго тайма "Оли" довел счет до разгромного — на сей раз, прессинга не выдержал Родриго Бекао, и Чикинью было несложно пробить мимо Ливаковича.

Тем не менее, это был не конец, а только начало. Стиль Мендилибара отнимает много сил, а скамейка у греков короткая — вот они и подсели. "Фенер", тем временем, обновил центр поля и с новыми силами попер вперед.

По итогу туркам не удалось сравнять счет, но они сделали его вполне комфортным перед ответным матчем в Стамбуле. Пенальти для Тадича заработал Осайи-Самуэль, а Кавечи помог отличиться плохой прием Шиманского.

Golden sonra Türk bayrağını gösterdi... Adamın dibisin dibi. İrfan Can Kahveci! ???? pic.twitter.com/RrTkBQ6IeA — Mustioski (@mustioski) April 11, 2024

Ирфан, к слову, после гола целовал не эмблему клуба, но флаг Турции — и это главная причина, почему сегодня на поле была такая самоотдача. Взаимоотношения у стран натянутые, и это больше, чем футбол; это вопрос чести и репутации.

1/4 финала Лиги конференций, первый матч. Пирей. "Георгиос Караискакис"

"Олимпиакос" - "Фенербахче" - 3:2

Голы: Фортунис, 8, Йоветич, 32, Чикинью, 57 — Тадич, 68 (с пенальти), Кавечи, 74

"Олимпиакос": Цолакис — Родиней, Рецос, Карму, Ортега — Эссе, Чикинью (Иборра, 84) — Масурас (Кини, 87), Йоветич (Андре Орта, 82), Фортунис — Эль-Кааби (Эль-Араби, 87)

"Фенербахче": Ливакович — Осайи-Самуэль, Родриго Бекао (Бонуччи, 84), Сеюнчу, Остерволде (Кадиоглу, 45) — Кавечи, Крунич (Юксек, 62), Зайц (Фред, 62), Тадич — Шиманский, Джеко

Предупреждения: Рецос, 67, Масурас, 78 — Кавечи, 22, Фред, 73