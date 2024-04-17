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Итальяно - о четвертьфинале ЛК против Виктории: Тот, кто забьет, будет иметь шанс продержаться до конца игры

Лига конференций
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Специалист настроен оптимистично

Итальяно - о четвертьфинале ЛК против Виктории: Тот, кто забьет, будет иметь шанс продержаться до конца игры

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Фиорентины" Винченцо Итальяно прокомментировал матч четвертьфинала Лиги конференции против "Виктории Пльзень".

"Если мы хотим забивать голы, мы должны играть намного лучше и действовать по-другому, чем в первом матче".

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"Тот, кто забьет, будет иметь шанс продержаться до конца игры, мы знаем, что оборона нашего соперника будет хорошей", - добавил Итальяно.

Старт матча "Фиорентина" - "Виктория Пльзень" 18 апреля в 19:45 по киевскому времени.

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Фиорентина (Флоренция) Виктория (Пльзень) Винченцо Итальяно
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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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