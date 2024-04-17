Итальяно - о четвертьфинале ЛК против Виктории: Тот, кто забьет, будет иметь шанс продержаться до конца игры

Главный тренер "Фиорентины" Винченцо Итальяно прокомментировал матч четвертьфинала Лиги конференции против "Виктории Пльзень".

"Если мы хотим забивать голы, мы должны играть намного лучше и действовать по-другому, чем в первом матче".

"Тот, кто забьет, будет иметь шанс продержаться до конца игры, мы знаем, что оборона нашего соперника будет хорошей", - добавил Итальяно.

Старт матча "Фиорентина" - "Виктория Пльзень" 18 апреля в 19:45 по киевскому времени.