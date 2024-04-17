Лига конференций
Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Итальяно - о четвертьфинале ЛК против Виктории: Тот, кто забьет, будет иметь шанс продержаться до конца игры
Специалист настроен оптимистично
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Фиорентины" Винченцо Итальяно прокомментировал матч четвертьфинала Лиги конференции против "Виктории Пльзень".
"Если мы хотим забивать голы, мы должны играть намного лучше и действовать по-другому, чем в первом матче".
"Тот, кто забьет, будет иметь шанс продержаться до конца игры, мы знаем, что оборона нашего соперника будет хорошей", - добавил Итальяно.
Старт матча "Фиорентина" - "Виктория Пльзень" 18 апреля в 19:45 по киевскому времени.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Минай – Динамо. АУДИО онлайн трансляция перенесенного матча 16-го тура УПЛ
- Барселона не прошла квалификацию на клубный чемпионат мира 2025. Обновлённый список участников
- ПСЖ разбил Барсу, Боруссия прошла Атлетико, дисквалификация Роналду. Главные новости за 16 апреля
- Лилль – Астон Вилла. Анонс и прогноз ответного матча 1/4 Лиги Конференций на 18.04.2024
- "Раньше был бокальчик, теперь – книга". Милевский показал, как сейчас проводит свободное время. ФОТО
- Лидер Атлетико поддерживает феноменальную форму благодаря "диете пещерного человека". Как это?
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн