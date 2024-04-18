Лига конференций
Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фенербахче - Олимпиакос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций
Фенербахче - Олимпиакос: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18.04.24 ⋊ Лига Конференций на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Costas Baltas/Anadolu
"Фенер" и Оли" в первом матче неделю назад устроили шоу, в котором греки вырвали победу 3:2. Это было красиво, ярко, но мы уверены, что в Стамбуле будет еще лучше.
Фолы, симуляции, апелляции, скандалы и до ужаса громкие трибуны — все атрибуты Юга. Ну и голы, конечно — команды уже доказали неделю назад, что атака у них лучше обороны.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Лига конференций. 1/4 финала, ответный матч
18 апреля. Стамбул. "Шукрю Сарачоглу"
"Фенербахче" 22:00 "Олимпиакос"
Арбитр: Тобиас Штилер (Германия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 8
Трансляція матчу Фенербахче - ОлімпіакосСмотреть трансляцию
По теме
Оцените этот материал:
Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Имел разговор с Луниным. Перес заходил в раздевалку Реала после победы над Сити
- Анчелотти: Реал использовал единственный способ для победы. Я был уверен в Лунине
- Лунин: В моей стране сложная ситуация
- Ответные матчи ¼ еврокубков, Эль-Класико и пять дней УПЛ. Расписание футбола на 15 – 21 апреля
- Бывшая жена Кака инициировала развод из-за идеальности футболиста
- Лидер Атлетико поддерживает феноменальную форму благодаря "диете пещерного человека". Как это?
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн