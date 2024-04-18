Фенербахче - Олимпиакос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

"Фенер" и Оли" в первом матче неделю назад устроили шоу, в котором греки вырвали победу 3:2. Это было красиво, ярко, но мы уверены, что в Стамбуле будет еще лучше.

Фолы, симуляции, апелляции, скандалы и до ужаса громкие трибуны — все атрибуты Юга. Ну и голы, конечно — команды уже доказали неделю назад, что атака у них лучше обороны.

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Лига конференций. 1/4 финала, ответный матч

18 апреля. Стамбул. "Шукрю Сарачоглу"

"Фенербахче" 22:00 "Олимпиакос"

Арбитр: Тобиас Штилер (Германия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 8