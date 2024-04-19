Лига конференций. Фенербахче — Олимпиакос 1:0 (по пенальти 2:3). Бонуччи подвел, греки в полуфинале

"Олимпиакос" начисто заваливает чемпионат, где идет лишь 4-м, но при этом команда впервые в истории вышла в полуфинал еврокубка. Как вам история, а?

Неделю назад в Пирее "Оли" победил 3:2, и это было шоу. Сегодня же матч прошел по другому сценарию.

"Фенер" быстро отыграл отставание благодаря проходу и хорошему удару с левой ноги под штангу от Ирфана Кавечи.

Gölün güzelliğine bak güzelliğine irfan can Kahveci ⚔️????‍????



Fenerbahçe - Olympiakos pic.twitter.com/9edALoWD9y — DeftankGFB (@tolgacantofi) April 18, 2024

Тем не менее, о развитии успеха речь не шла. Тот же Кавечи мог оформить дубль перед перерывом, но это все. "Канарейки" атаковали чересчур медленно и предсказуемо; "Оли", в свою очередь, напрочь завалил контригру и только отбивался.

Смотреть за этим было порой невыносимо, и только после 70-й минуты команды выдали обмен моментами. У греков в ноги Ливаковичу пробил Масурас, который здорово прорвался в контратаке; за турок забил Батшуайи, но перед этим успел залезть в офсайд.

Звезды? Джеко, Тадич, Фред, Йоветич, Эль-Кааби — все провалились в эти 90 минут, и так матч перешел в дополнительное время.

Что было там? Лучший шанс упустил игравший вторым номером "Олимпиакос": Ливакович отбил удар Иборры, а добивание Карму заблокировал на линии ворот Джику.

Зато серия пенальти не подкачала - там мы увидели мощнейшую битву вратарей. Ливакович и Цолакис сражались, как львы, но один отбил два пенальти, а второй - целых три. Причем вот что интересно - "Фенер" подвели сперва его технари Тадич и Ундер, а последний, пятый удар запорол суперветеран Леонардо Бонуччи, который именно ради него вышел на 122-й минуте. Фантастика!

OLYMPIACOS WIN ON PENALTIES!!!!



KOSTAS TZOLAKIS HAS SILENCES THE FENERBACHE FANS WITH 3 PK SHOOTOUT SAVES!!!!



OLYMPIACOS ARE THE FIRST GREEK TEAM TO REACH A EUROPEAN SEMI-FINAL SINCE 1996!!!!!



PAMEEEEEEEEEE ???????????? #FENOLY pic.twitter.com/3EWHoLrADQ — Panos Kats (@PanoTheShow) April 18, 2024

В полуфинале Лиги конференций "Оли" сыграет против "Астон Виллы", которая тоже по пенальти прошла "Лилль". Ну, а другая пара - это "Брюгге" и "Фиорентина". Есть ли шансы у греков на трофей? Скорее да, чем нет.

1/4 финала Лиги конференций, ответный матч. Стамбул. "Шукрю Сарачоглу"

"Фенербахче" - "Олимпиакос" - 1:0 (по пенальти 2:3)

Гол: Кавечи, 11

"Фенербахче": Ливакович — Осайи-Самуэль, Родриго Бекао, Джику, Кадиоглу — Шиманский (Крунич, 106), Юксек (Бонуччи, 120+2), Фред (Зайц, 86) — Кавечи (Ундер, 86), Джеко (Батшуайи, 73), Тадич

"Олимпиакос": Цолакис — Родиней, Нтой, Давид Карму, Ортега (Ричардс, 89) — Шикинью (Андре Орта, 109), Эссе — Фортунис (Эль-Араби, 109), Йоветич (Иборра, 46), Поденсе (Масурас, 64) — Эль-Кааби

Предупреждения: Шиманский, 94 — Ортега, 36, Поденсе, 60, Цолакис, 61, Нтой, 72, Масурас, 90+4, Эссе, 112

Удаление: Нтой, 120+3