Лига конференций. Фенербахче — Олимпиакос 1:0 (по пенальти 2:3). Бонуччи подвел, греки в полуфинале

"Олимпиакос" начисто заваливает чемпионат, где идет лишь 4-м, но при этом команда впервые в истории вышла в полуфинал еврокубка. Как вам история, а?

Неделю назад в Пирее "Оли" победил 3:2, и это было шоу. Сегодня же матч прошел по другому сценарию.

"Фенер" быстро отыграл отставание благодаря проходу и хорошему удару с левой ноги под штангу от Ирфана Кавечи.

Тем не менее, о развитии успеха речь не шла. Тот же Кавечи мог оформить дубль перед перерывом, но это все. "Канарейки" атаковали чересчур медленно и предсказуемо; "Оли", в свою очередь, напрочь завалил контригру и только отбивался.

Смотреть за этим было порой невыносимо, и только после 70-й минуты команды выдали обмен моментами. У греков в ноги Ливаковичу пробил Масурас, который здорово прорвался в контратаке; за турок забил Батшуайи, но перед этим успел залезть в офсайд.

Звезды? Джеко, Тадич, Фред, Йоветич, Эль-Кааби — все провалились в эти 90 минут, и так матч перешел в дополнительное время.

Что было там? Лучший шанс упустил игравший вторым номером "Олимпиакос": Ливакович отбил удар Иборры, а добивание Карму заблокировал на линии ворот Джику.

Зато серия пенальти не подкачала - там мы увидели мощнейшую битву вратарей. Ливакович и Цолакис сражались, как львы, но один отбил два пенальти, а второй - целых три. Причем вот что интересно - "Фенер" подвели сперва его технари Тадич и Ундер, а последний, пятый удар запорол суперветеран Леонардо Бонуччи, который именно ради него вышел на 122-й минуте. Фантастика!

OLYMPIACOS WIN ON PENALTIES!!!!



KOSTAS TZOLAKIS HAS SILENCES THE FENERBACHE FANS WITH 3 PK SHOOTOUT SAVES!!!!



OLYMPIACOS ARE THE FIRST GREEK TEAM TO REACH A EUROPEAN SEMI-FINAL SINCE 1996!!!!!



PAMEEEEEEEEEE ???????????? #FENOLY pic.twitter.com/3EWHoLrADQ