Кубок Америки 2021 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
С Неймаром, но без Дани Алвеса. Бразилия презентовала заявку на Кубок Америки
Боевой состав
Lucas Figueiredo, CBF
Тренерский штаб национальной сборной Бразилии объявил состав на домашний Кубок Америки. В список не попали защитники Дани Алвес и Лукас Вериссимо. Напомним, в ночь на 14 июня в стартовом поединке Копа бразильцы сыграют против Венесуэлы. Наставник "селесао" Тите выбрал следующих футболистов:
Вратари: Алиссон ("Ливерпуль"), Эдерсон ("Манчестер Сити"), Уэвертон ("Палмейрас");
Защитники: Эмерсон ("Барселона"), Данило, Алекс Сандро (оба – "Ювентус"), Ренан Лоди, Фелипе (оба – "Атлетико"), Эдер Милитао ("Реал"), Маркиньос ("ПСЖ"), Тьяго Силва ("Челси");
Полузащитники: Каземиро ("Реал"), Дуглас Луис ("Астон Вилла"), Эвертон Рибейро ("Фламенго"), Фабиньо ("Ливерпуль"), Фред ("Манчестер Юнайтед"), Лукас Пакета ("Лион");
Нападающие: Эвертон Соарес ("Бенфика"), Роберто Фирмино ("Ливерпуль"), Габриэл Барбоза ("Фламенго"), Габриэл Жезус ("Манчестер Сити"), Неймар ("ПСЖ"), Ришарлисон ("Эвертон"), Винисиус Жуниор ("Реал").
LISTA FINAL ????— CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 9, 2021
A #SeleçãoBrasileira está convocada para a Copa América! O Brasil estreia no domingo (13) e luta por mais uma taça da competição. pic.twitter.com/0HrMgp4q9W
Популярное сейчас
- Делегация УАФ отправится в Амстердам на матч Украина - Нидерланды в скромном составе
- Педриньо в Шахтёре, УЕФА остановил дело против участников Суперлиги, Бензема готов к Евро. Главные новости за 9 июня
- УЕФА добивается запрета на работу арбитра из России во всем мире
- После давления на главного тренера Бразилию заставили принять участие в Кубке Америки
- Игроки сборной включили в плейлист Украины на Евро восемь песен российских исполнителей
- Пока мужчины в сборной. Жены футболистов Динамо и Шахтера зажигают в Турции. ФОТО