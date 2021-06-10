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С Неймаром, но без Дани Алвеса. Бразилия презентовала заявку на Кубок Америки

Кубок Америки 2021
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Боевой состав

С Неймаром, но без Дани Алвеса. Бразилия презентовала заявку на Кубок Америки

Lucas Figueiredo, CBF

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Тренерский штаб национальной сборной Бразилии объявил состав на домашний Кубок Америки. В список не попали защитники Дани Алвес и Лукас Вериссимо. Напомним, в ночь на 14 июня в стартовом поединке Копа бразильцы сыграют против Венесуэлы. Наставник "селесао" Тите выбрал следующих футболистов:

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Вратари: Алиссон ("Ливерпуль"), Эдерсон ("Манчестер Сити"), Уэвертон ("Палмейрас");

Защитники: Эмерсон ("Барселона"), Данило, Алекс Сандро (оба – "Ювентус"), Ренан Лоди, Фелипе (оба – "Атлетико"), Эдер Милитао ("Реал"), Маркиньос ("ПСЖ"), Тьяго Силва ("Челси");

Полузащитники: Каземиро ("Реал"), Дуглас Луис ("Астон Вилла"), Эвертон Рибейро ("Фламенго"), Фабиньо ("Ливерпуль"), Фред ("Манчестер Юнайтед"), Лукас Пакета ("Лион");

Нападающие: Эвертон Соарес ("Бенфика"), Роберто Фирмино ("Ливерпуль"), Габриэл Барбоза ("Фламенго"), Габриэл Жезус ("Манчестер Сити"), Неймар ("ПСЖ"), Ришарлисон ("Эвертон"), Винисиус Жуниор ("Реал").

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В статье: Бразилия Копа Америка кубок америки Кубок Америки-2020
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