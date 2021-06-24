Кубок Америки 2021 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Что творится на Копа Америка? Когда Месси выиграет со сборной? Европодкаст с Роберто Моралесом
Встречаемся вечером в пятницу
Подкасти UA-Футбол
Смотрите и слушайте в пятницу новый выпуск Еврподкаста, но на этот раз мы будем говорить не о европейском футболе! Параллельно с Евро проходит главный турнир сборных в Южной Америке - Копа Америка 2021. Мы в компании вместе с известным комментатором Роберто Моралесом разбираем, что происходит за океаном, а также делаем свой прогноз на обладателя трофея. Затронем также и Евро, но только в нескольких предложениях.
Встречаемся как всегда в 21:00.
Ведущий: Александр Рыженко
Эксперт: Роберто Моралес
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