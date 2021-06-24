  1. UA-Футбол ⚽
  2. Кубок Америки 2021
  3. Что творится на Копа Америка? Когда Месси выиграет со сборной? Европодкаст с Роберто Моралесом
В тренде
Кубок Америки 2021
Кубок Америки 2021

Кубок Америки 2021 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Что творится на Копа Америка? Когда Месси выиграет со сборной? Европодкаст с Роберто Моралесом

Кубок Америки 2021
(1 голосов)

Встречаемся вечером в пятницу

Что творится на Копа Америка? Когда Месси выиграет со сборной? Европодкаст с Роберто Моралесом

Подкасти UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Смотрите и слушайте в пятницу новый выпуск Еврподкаста, но на этот раз мы будем говорить не о европейском футболе! Параллельно с Евро проходит главный турнир сборных в Южной Америке - Копа Америка 2021. Мы в компании вместе с известным комментатором Роберто Моралесом разбираем, что происходит за океаном, а также делаем свой прогноз на обладателя трофея. Затронем также и Евро, но только в нескольких предложениях.

Встречаемся как всегда в 21:00.

Ведущий: Александр Рыженко
Эксперт: Роберто Моралес

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роберто Моралес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...