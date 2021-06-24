Что творится на Копа Америка? Когда Месси выиграет со сборной? Европодкаст с Роберто Моралесом

Смотрите и слушайте в пятницу новый выпуск Еврподкаста, но на этот раз мы будем говорить не о европейском футболе! Параллельно с Евро проходит главный турнир сборных в Южной Америке - Копа Америка 2021. Мы в компании вместе с известным комментатором Роберто Моралесом разбираем, что происходит за океаном, а также делаем свой прогноз на обладателя трофея. Затронем также и Евро, но только в нескольких предложениях.

Встречаемся как всегда в 21:00.

Ведущий: Александр Рыженко

Эксперт: Роберто Моралес