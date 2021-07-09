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Аргентина - Бразилия: где и когда смотреть финал Кубка Америки 2021
Где покажут в прямом эфире матч Аргентина - Бразилия, Кубок Америки 2021, 11 июля 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Не Евро-2020 единым. В ночь с субботы на воскресенье на другом конце земного шара будет разыгран Кубок Америки 2021. В финале сыграют непримиримые футбольные соперники - Бразилия и Аргентина.
Перед матчем возникает немало вопросов, которые мы затронем в специальном анонсе. Главная же интрига в том, сможет ли Месси выиграть первый трофей с национальной сборной? Лео - уже легенда спорта, но без международного титула его карьера может казаться немного неполноценной. Уже на этой неделе у него будет шанс все исправить.
Смотрите финал Кубка Америки уже в воскресенье, 11-го июля. Начало игры в 03:00. Легальная интернет трансляция матча Аргентина - Бразилия будет доступна на сервисе MEGOGO.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча Аргентина - Бразилия
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