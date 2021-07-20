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"Я буду всегда уважать Месси". Ерри Мина прокомментировал произошедшее в полуфинале Копа Америка-2021
Колумбиец не держит зла на бывшего одноклубника
Фото: goal.com / Автор: неизвестен
Ерри Мина дал небольшое интервью во время благотворительного мероприятия в своём родном городе Гуаши. Там он признался, что не держит зла на аргентинского капитана.
"То, что произошло с Лео, это то, что может случиться в любой момент и с кем угодно, это футбол" – поделился Мина и добавил: "Жизнь всегда дает тебе второй шанс, но я спокоен, потому что знаю, что Лео – прекрасный человек".
Ерри Мина был осмеян бывшим одноклубником после промазанного пенальти в ворота команды Аргентины в полуфинале Копа Америка. "Танцуй сейчас, давай, танцуй сейчас" – выкрикнул Месси, после того как вратарь потащил удар колумбийца.
Месси отсылался к танцу Мины после победы над Уругваем в четвертьфинале.
"Я встретил его в Барселоне, и я благодарю его за поддержку, которую он мне оказал, я всегда буду уважать его" – подытожил Ерри.
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