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"Я буду всегда уважать Месси". Ерри Мина прокомментировал произошедшее в полуфинале Копа Америка-2021

Кубок Америки 2021
(2 голосов)

Колумбиец не держит зла на бывшего одноклубника

"Я буду всегда уважать Месси". Ерри Мина прокомментировал произошедшее в полуфинале Копа Америка-2021

Фото: goal.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Ерри Мина дал небольшое интервью во время благотворительного мероприятия в своём родном городе Гуаши. Там он признался, что не держит зла на аргентинского капитана.

"То, что произошло с Лео, это то, что может случиться в любой момент и с кем угодно, это футбол" – поделился Мина и добавил: "Жизнь всегда дает тебе второй шанс, но я спокоен, потому что знаю, что Лео – прекрасный человек".

Ерри Мина был осмеян бывшим одноклубником после промазанного пенальти в ворота команды Аргентины в полуфинале Копа Америка. "Танцуй сейчас, давай, танцуй сейчас" – выкрикнул Месси, после того как вратарь потащил удар колумбийца.

Месси отсылался к танцу Мины после победы над Уругваем в четвертьфинале.

"Я встретил его в Барселоне, и я благодарю его за поддержку, которую он мне оказал, я всегда буду уважать его" – подытожил Ерри.

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В статье: Лионель Месси Копа Америка Ерри Мина
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (2)
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Spokoyno (Київ)
20.07.2021 в 13:17
Дійсно футбол це емоції і коли ти "підколюєш" суперника будь готов, що отримає подібне... Ну і реакція людини, що щось досяг у футболі - РОЗУМІННЯ та повага до одного з найкращих гравців сучасності і чмоськи знов обісрався при згадці про суперзірку.
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
20.07.2021 в 11:47
за це його прозвали чмоссі
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