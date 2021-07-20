"Я буду всегда уважать Месси". Ерри Мина прокомментировал произошедшее в полуфинале Копа Америка-2021

Ерри Мина дал небольшое интервью во время благотворительного мероприятия в своём родном городе Гуаши. Там он признался, что не держит зла на аргентинского капитана.

"То, что произошло с Лео, это то, что может случиться в любой момент и с кем угодно, это футбол" – поделился Мина и добавил: "Жизнь всегда дает тебе второй шанс, но я спокоен, потому что знаю, что Лео – прекрасный человек".

Ерри Мина был осмеян бывшим одноклубником после промазанного пенальти в ворота команды Аргентины в полуфинале Копа Америка. "Танцуй сейчас, давай, танцуй сейчас" – выкрикнул Месси, после того как вратарь потащил удар колумбийца.

Месси отсылался к танцу Мины после победы над Уругваем в четвертьфинале.

"Я встретил его в Барселоне, и я благодарю его за поддержку, которую он мне оказал, я всегда буду уважать его" – подытожил Ерри.