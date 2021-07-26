Лаутаро Мартинес: Скалони сказал нам, что ни у кого нет гарантированного места, кроме Месси

Ну, а следующая цель лучшего в мире, это выиграть Чемпионат Мира ! Команда у Аргентины подобралась очень хорошая! Вспоминаю видео со всего мира, когда Лео Месси поднял Кубок Америки!!! По некоторым городам мира, в Индии, в Бангладеш, в Юго-восточной Азии, в африканских странах и некоторых странах Европы, люди просто шли демонстрациями, как на параде с Аргентинскими флагами и в футболках Аргентины с номером 10. Что, конечно же, говорит об общемировой любви к футболисту № 1 в Мире! Поэтому, очевидно, что, как минимум, половина Земного Шара на предстоящем ЧМ будет желать МЕССИ выиграть титул чемпиона мира! Пожелаем и мы этого ЛЕО МЕССИ !!!