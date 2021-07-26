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Кубок Америки 2021 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лаутаро Мартинес: Скалони сказал нам, что ни у кого нет гарантированного места, кроме Месси

Кубок Америки 2021
(13 голосов)

Форвард "нерадзурри" и "альбиселесте" восхищается многократным обладателем ЗМ

Лаутаро Мартинес: Скалони сказал нам, что ни у кого нет гарантированного места, кроме Месси

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий миланского "Интера" Лаутаро Мартинес крайне высоко отозвался о своем партнере по сборной Аргентины Лионеле Месси. Цитирует форварда Ole.

"Месси? Он лучший игрок мира. Он аргентинец! Лео тренируется на максимуме, он – образец для всех. Месси делает то, чего не делают остальные. Мы должны получать от этого удовольствие и учиться у него".

"Я никогда не забуду свой первый день в сборной, когда я в 20 лет попал в команду с ним. Он меня сразу принял. Я смотрел, как он тренируется. Я сказал, что это мечта. Месси очень рад победе в Кубке Америки, мы помогли ему утолить голод после многих проигранных финалов. Я очень рад за него".

"Тренер сборной Скалони сказал нам, что ни у кого нет гарантированного места, кроме Месси".

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В статье: Лионель Месси Аргентина Копа Америка Лаутаро Мартинес кубок америки
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Источник:
ole.com

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Комментарии (9)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
26.07.2021 в 12:41
Ну, а следующая цель лучшего в мире, это выиграть Чемпионат Мира ! Команда у Аргентины подобралась очень хорошая! Вспоминаю видео со всего мира, когда Лео Месси поднял Кубок Америки!!! По некоторым городам мира, в Индии, в Бангладеш, в Юго-восточной Азии, в африканских странах и некоторых странах Европы, люди просто шли демонстрациями, как на параде с Аргентинскими флагами и в футболках Аргентины с номером 10. Что, конечно же, говорит об общемировой любви к футболисту № 1 в Мире! Поэтому, очевидно, что, как минимум, половина Земного Шара на предстоящем ЧМ будет желать МЕССИ выиграть титул чемпиона мира! Пожелаем и мы этого ЛЕО МЕССИ !!!
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+2
-6
Gafan777 (Каменка)
26.07.2021 в 12:49
не пиши такое, люди заболеют еще больше)
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+1
-6
Gafan777 (Каменка)
26.07.2021 в 12:49
имею в виду Криро дрочеров
0
-7
avatar
MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
26.07.2021 в 13:00
на усіх мессозбочених барсоглорів разом з шепетівським шизооонедоаналітиком!
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+4
-1
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Alex7Chapman (Кропивницький)
26.07.2021 в 12:12
"Тренер збірної Скалоні сказав нам, що ні в кого немає гарантованого місця, окрім Мессі". пільгового місця для допінгованих пішоходів-пенсіонерів... які замість забивати голи - падають на рівному місці, протираючи газон 100% перераховував, наскільки ще варто роззути синьо-гранатових банкрутів "Мессі дуже радіє перемозі у Кубку Америки, ми допомогли йому вгамувати голод після багатьох програних фіналів" - авжеж допомогли втамувати вічний лузер - навіть не відзначився у фіналі а всю славу перемоги натомість приписали ненажерливому карлику ... шепетівський шизооолень не дасть збрехати - псевдостатистику псевдоаналітику досягненнь з під матрацу психпалати дістане
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+9
-1
Gafan777 (Каменка)
26.07.2021 в 12:34
6 золотых мячей и не ищи оправданий клоун
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0
-6
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
26.07.2021 в 11:38
Всё верно... Месси лучший футболист всех времен! Иначе и быть не может !!!
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+3
-11
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Alex7Chapman (Кропивницький)
26.07.2021 в 12:03
КРІШТІАНО РОНАЛДО - НАЙКРАЩИЙ ФУТБОЛІСТ ВСЕСВІТУ з галактичним дриблінгом від природи, як і талантом суперудар зі штрафних РАКЕТА РОНАЛДО - недосяжними для вічного лузера ЛеоМессіGoldenDILDO...
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+9
-2
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REAL IMPORTA pa'mi (Madrid)
26.07.2021 в 11:10
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+11
-3


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