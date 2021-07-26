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Лаутаро Мартинес: Скалони сказал нам, что ни у кого нет гарантированного места, кроме Месси
Форвард "нерадзурри" и "альбиселесте" восхищается многократным обладателем ЗМ
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий миланского "Интера" Лаутаро Мартинес крайне высоко отозвался о своем партнере по сборной Аргентины Лионеле Месси. Цитирует форварда Ole.
"Месси? Он лучший игрок мира. Он аргентинец! Лео тренируется на максимуме, он – образец для всех. Месси делает то, чего не делают остальные. Мы должны получать от этого удовольствие и учиться у него".
"Я никогда не забуду свой первый день в сборной, когда я в 20 лет попал в команду с ним. Он меня сразу принял. Я смотрел, как он тренируется. Я сказал, что это мечта. Месси очень рад победе в Кубке Америки, мы помогли ему утолить голод после многих проигранных финалов. Я очень рад за него".
"Тренер сборной Скалони сказал нам, что ни у кого нет гарантированного места, кроме Месси".
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