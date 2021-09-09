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"Я достиг душевного спокойствия, осуществив мечту", – Месси о победе в Копа Америка

Кубок Америки 2021
(3 голосов)

Аргентинец счастлив как никогда

"Я достиг душевного спокойствия, осуществив мечту", – Месси о победе в Копа Америка

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Лионель Месси дал комментарий ESPN, во время перерыва на матчи сборных. В нем он поделился эмоциями после победы в первом турнире со сборной, после Олимпийских игр 2008.

"Я достиг душевного спокойствия, осуществив мечту, которая так много раз ускользала от меня. Это было похоже на сон, фантастический момент. Я не мог поверить, что это произошло.

Сейчас, когда я смотрю на фото, мне приятнее, чем тогда, потому что я был ошеломлен. Я не совсем понимал, что происходит.

Часть СМИ называла нас неудачниками (после поражений на предыдущих Кубках Америки), говорили, что мы не чувствуем ответственности, играя за сборную, что нас не должно быть в сборной.

Все, что я выиграл, важно и прекрасно, но Кубок Америки был сложнее всего, потому что я прошел через многое. Наконец-то я радовался с первого до последнего дня отпуска. Раньше было горько.

Теперь мои дети все время поют аргентинские песни, вспоминают финал против Бразилии. Невероятно видеть, как они наслаждаются этим", – поделился эмоциями Месси.

Напомним, финал Копа Америка-2021 между Аргентиной и Бразилией прошел 11 июля. "Бело-голубые" одержали победу благодаря единственному голу Ди Марии на 22 минуте.

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В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж) Сборная Аргентины Национальная сборная Бразилии
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Источник:
espn.com

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Комментарии (1)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
09.09.2021 в 19:42
Мессі: Я досяг душевного спокою, здійснивши мрію, яка так багато раз вислизала від мене. Це було схоже на сон, фантастичний момент. Я не міг повірити, що це сталося. ... якщо Мессі досяг душевного спокою, то що ж тоді з шепетівським мессозбоченим шизопсихом... страшно уявити цей душевний спокій...
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