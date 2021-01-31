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Финал Копа Либертадорес. Они делали их вместе!
Южная Америка определила самый сильный клуб
Главный трофей Южной Америки выиграл "Палмейрас". Сам финал дал массу эмоций, но совсем мало положительных, как мало и самого футбола. Однако титул добыт и получил его наиболее последовательный и солидный клуб Бразилии в последнее десятилетие. Неистовая поддержка болельщиков "Сантоса" на арене и особенно за ее пределами не помогла остановить "Зеленую Машину".
30 января. Стадион "Маракана". Рио-де-Жанейро
Судья - Патрисио Лустау (Аргентина)
Гол: Брено Лопес (90+9)
Удаление: Кука (90+7)
В финале встретились две лучшие команды группового этапа соревнований, которые в своих квартетах набрали по 16 очков (только по одной ничьей).
Матчи между этими соперниками являются историческим Классико де Саудаде и финал стал уже 331-м поединком. "Палмейрас" лидирует в противостоянии, имея на 34 победы больше, чем "Сантос". В этом сезоне было три таких матча. В чемпионате штата нулевка, а вот в Бразилейрао дела пошли веселей. У себя дома "Палмейрас" победил 2:1, а на "Вила Бельмиро" зафиксировали ничью 2:2, оба раза одна из команд имела удаление.
На этот раз арбитр мог смело удалять примерно по два игрока с обеих сторон. Была откровенная грубость, но больше всего было моментов, когда по завершению эпизодов футболисты вроде по инерции врезались в противника. Фактически так завершались все моменты. Интенсивная игра с компактностью. От борьбы искрило словно от сварочного аппарата.
Потенциально опасные моменты были, однако из действительно ярких я бы отметил только один - удар Рафаэля Вейги со штрафного на 64-й минуте. Мяч, сначала показалось, по феноменальной траектории залетел в ворота, но только показалось.
Традиционно во втором тайме играли очень долго. Восемь добавленных минут растянулись почти на полтора десятка и именно в это время наступил момент истины. Как всегда, одетый в футболку с изображением Божьей Матери тренер Кука для задержки времени взял мяч в руки, когда он вышел за пределы, за что на него набросился Маркос Роча - игроку желтая, а тренера удалили.
Ситуация с голом парадоксальная из-за его авторства. Брено Лопесу 25 лет, в "Палмейрасе" он два с половиной месяца и взяли его из "Жувентуде" по для ротации, ведь график игр просто страшный, а проклятый коронавирус сильно бил по команде. И вот он, который никогда раньше не играл в главном дивизионе страны, вышел на поле, когда в резерве оставались опытные и искусные Виллиан (экс- "Металлист"), Лукас Лима, Густаво Скарпа. Вышел и забил с подачи Рони, который вместе с Маркосом Рочой был лучшим на поле у победителей.
Теперь же "Палмейрас" поедет на клубный чемпионат мира. Этой зимой "Вердао" (переводится как зеленющий, большой зеленый) уже сыграл 18 официальных матчей, девять из них в январе. Теперь до весны будет еще 11-ть, в том числе и финальные в Кубке Бразилии.
Победа "Палмейраса" стала вторым подряд триумфом португальского тренера в этом турнире, ранее никогда "чужаки" не побеждали в этой части мира. Вслед за старым мудрым Жорже Жезушем радуется достаточно молодой и еще не осыпанный титулами Абель Феррейра. Большого чуда не случилось именно потому, что эти чудеса являются частым явлением в литературе, кино, в реальной же жизни они именно потому и большие, что достаточно редкие. Не в этот раз, "Сантос".
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