Копа Либертадорес. Победы фаворитов и расизм "миллионеров"

Групповой этап главного клубного турнира Южной Америки вдавлен в чрезвычайно плотный календарь национальных соревнований и потому может доставить немало хлопот грандам.

Группа А

"Эмелек" (Эквадор) – "Депортиво Тачира" (Венесуэла) 1:1

"Палмейрас" (Бразилия) – "Индепендиенте Петролеро" (Боливия) 8:1

Как это ни странно, но в первую очередь выделю матч на стадионе "Джорджа Кепвелла" в Гуаякиле. "Эмелек" и "Тачиру" возглавляют малоизвестные испанские наставники. Исмаэль Рескалво и Алекс Пежарес в своих командах могут выстраивать очень интересную игру, что и было продемонстрировано их подчиненными. Особенно удивили венесуэльские гости, действительно ничем не уступавшие эквадорцам. Так что ничейный итог в игре достаточно логичен.

Что такое безумная злость четко продемонстрировал "Палмейрас". Перед вторым туром Либертадорес подопечные Абеля Феррейры умудрились дома стартовать с поражения в новом чемпионате Бразилии и проиграли довольно скромной "Сеаре", 2:3. Этот матч был показательным использованием контратак более слабого соперника против фаворита. В матче против "Петролеро" картина действий была другой. Гости вдруг забили на старте. Колумбиец Хосе Эрик Корреа отличился c паса Джонатана Кристальдо. Того самого бывшего игрока "Металлиста", который в частности в первом туре принес боливийцам ничью своим голом. Но сейчас шансов у гостей не было. Лишь под занавес первого тайма бразильцы восстановили равновесие. А потом был просто поток зеленой реки, смывающей все на своем пути. Центрфорварду "Вердао" Рафаэлю Наварро даже не нужно было быть лучшим на поле, чтобы сделать покер, он просто успевал всегда первым – настоящий хищник.

А в качестве вишенки на торте заклания боливийских гостей стали два гола красавцы Рафаэля Вейги. Класс не просто возобладал, но и безжалостно разбил энтузиазм физически сильных соперников.

Группа В

"Либертад" (Парагвай) – "Каракас" (Венесуэла) 2:1 (2:1)

"Атлетико Паранаэнсе" (Бразилия) – "Зе Стронгест" (Боливия) 1:0 (0:0)

Витиньо вышел на замену на 62-й минуте, Марлос - на 80-й. Именно "динамовец" заработал пенальти, принесший "Атлетико" победу.

Группа С

"Велес Сарсфилд" (Аргентина) – "Ред Булл Брагантино" (Бразилия) 2:2 (1:1)

"Насионал" (Уругвай) – "Эстудиантес" (Аргентина) 0:0

"Велес" с новым тренером Хулио Сезаром Ваккари отыграл очень яркий матч против "красных бычков". Даже в гостях бразильцы считались победителями. Однако Лука Орежано и партнеры смогли существенно усложнить жизнь гостям, и те должны радоваться ничейному итогу игры. Кстати, именно на Орежано следует обратить внимание. Ему 22 года, хороший пас и умение сыграть в атаке на всех позициях, кроме центрфорварда.

Группа D

"Атлетико Минейро" (Бразилия) – "Америка Минейро" (Бразилия) 1:1 (0:0)

"Индепендиенте дель Важе" (Эквадор) – "Депортес Толима" (Колумбия) – 2:2 (0:2)

На "Минейрао" прошел 423-й матч "дерби толпы", как зовут в Белу-Оризонте противостояние "Атлетико" и "Америки". Тотальное преимущество было на стороне действующего чемпиона Бразилии и одного из главных фаворитов нынешнего Либертадореса. Формальные гости должны были сдержать Халка. Тот в свои 35 лет переживает невероятный расцвет. Только в этом году в официальных одиннадцати матчах за клуб он забил 13 голов. А вот в дерби отличиться ему не удалось. А именно в стиле Халка забил за "Америку" его сверстник левша Фелипе Азеведо. Хозяева смогли только сравнять счет, и это сделали при достаточно контраверсионных обстоятельствах.

Группа Е

"Бока Джуниорс" (Аргентина) – "Олвейс Реди" (Боливия) 2:0 (1:0)

"Коринтианс" (Бразилия) – "Депортиво Кали" (Колумбия) 1:0 (0:0)

Фавориты квартета Е "Бока" и "Коринтианс" синхронно стартовали с провалов. Во втором туре они уже одержали прогнозируемые победы, но для каждого из грандов это было очень легко. "Генуэзцы" торжествовали благодаря дублю Дарио Бенедетто. Стоит похвалить скромных гостей из Боливии, ведь "Олвейс Реди" действительно достойно держался в противостоянии с грандом и кто знает, чем все закончилось, если бы пол матча не пришлось играть в меньшинстве после удаления нападающего Родриго Рамальо.

Тем временем проваливающийся в своем национальном чемпионате "Депротиво Кали" снова сыграл очень качественно в Либертадорес. Подопечные Рафаэля Дудамеля могли при определенных обстоятельствах претендовать и на ничью.

Группа F

"Коло-Коло" (Чили) – "Альянза" (Перу) 2:1 (1:0)

"Ривер Плейт" (Аргентина) – "Форталеза" (Бразилия) 2:0 (2:0)

Самый популярный клуб Чили одержал очень важную из стратегических соображений победу. Пусть голы хозяев и были достаточно эффектными, но они поражали ворота соперника как раз в компенсированное время.

А вот "Ривер" Марсело Гальярдо выдал очень спокойный и качественный матч против неприятного соперника. Аргентинцы превзошли одну из самых изменчивых и хитрых команд предыдущего Бразилейрао. На этот раз "миллионеры" были неотразимы и их солистом выступил Энцо Фернандес. В настоящее время парень является главным активом "Риевера", его долго и методично вели к этому статусу. Благодаря Гальярдо игрока держали на особом режиме и наконец получили нужный результат. Энцо Фернандес сейчас футболист под топ-продажи и это вполне реальное развитие событий. Тем более, он забивает в важных матчах. Символично, что свое имя он получил в честь одной из главных легенд "Ривера" в истории Энцо Франческоли.

Правда, победный матч может принести "Риверу" и проблемы. Его болельщики отличились расистскими скандированиями, а один из них еще и демонстративно бросал куски бананов в сторону гостей.

Группа G

"Пеньяроль" (Уругвай) – "Олимпия" (Парагвай) 2:1(1:0)

"Серро Портеньо" (Парагвай) – "Колон" (Аргентина) 3:1 (1:1)

Группа Н

"Универсид Католика" (Чили) – "Спортинг Кристал" (Перу) 2:1 (1:0)

"Фламенго" (Бразилия) – "Тажерес" (Аргентина) 3:1 (2:1)

Самый популярный клуб Бразилии в этом матче заставил больше всего вспомнить о незаурядном таланте Эвертона Рибейро. Парень фантазер от Бога и, хотя ему пришлось не сразу утвердиться в статусе звезды, он умел и умеет ставить стадионы "на ноги". Вот только жаль, что его игровой пик он променял на путешествие в Аравию, богатую и совсем не футбольную. Но у фанов "Фла" все-таки есть эксклюзив в виде очередных феерий Эвертона Рибейро. Следует отметить и соперника. "Тажереас" сопротивлялись насколько могли. Вновь отличился Эктор "Молния" Фертоли и к этому парню стоит присмотреться средним и скромным клубам топ-лиг.