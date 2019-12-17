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Анчелотти прихватит с собой в Эвертон… Ибрагимовича? Ириски уже выступили с официальным заявлением

Англия
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В Ливерпуле успели разнервничаться…

Анчелотти прихватит с собой в Эвертон… Ибрагимовича? Ириски уже выступили с официальным заявлением
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Экс-тренер "Наполи" и "ПСЖ" Карло Анчелотти может возглавить "Эвертон" и пригласить в команду бывшего форварда "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на эксперта Rai Sport Паоло Паганини. 60-летний итальянец хорошо знаком с 38-летним шведским нападающим по совместной работе в парижском клубе.

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Эксперт Sky Sports и экс-капитан другого клуба из Ливерпуля (одноименного) Джейми Каррагер отметил, что крайне удивится, если Карло возглавит "ирисок". По мнению бывшего защитника "красных", Анчелотти – подходящий человек для топ-клуба, но не для "Эвертона".

Тем не менее, английский клуб уже опроверг информацию о договоренности с итальянцем, выступив с официальным заявлением:

"В течение 11 дней после ухода Марку Силвы руководство "Эвертона" работает над поисками нового постоянного тренера и провело встречи с рядом кандидатов. Можем подтвердить, что пока клуб не делал предложений и не остановился на одном претенденте".

"Единственная главная задача сейчас – сделать правильный выбор. Пока поиски продолжаются, Данкан Фергюсон останется исполняющим обязанности и будет руководить командой в четвертьфинальном матче Кубка английской лиги против "Лестера" в среду".

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В статье: Златан Ибрагимович Карло Анчелотти Джейми Каррагер Эвертон (Ливерпуль)
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