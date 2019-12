Анчелотти прихватит с собой в Эвертон… Ибрагимовича? Ириски уже выступили с официальным заявлением

Экс-тренер "Наполи" и "ПСЖ" Карло Анчелотти может возглавить "Эвертон" и пригласить в команду бывшего форварда "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на эксперта Rai Sport Паоло Паганини. 60-летний итальянец хорошо знаком с 38-летним шведским нападающим по совместной работе в парижском клубе.

Эксперт Sky Sports и экс-капитан другого клуба из Ливерпуля (одноименного) Джейми Каррагер отметил, что крайне удивится, если Карло возглавит "ирисок". По мнению бывшего защитника "красных", Анчелотти – подходящий человек для топ-клуба, но не для "Эвертона".

Тем не менее, английский клуб уже опроверг информацию о договоренности с итальянцем, выступив с официальным заявлением:

???? | An update on the ongoing work to recruit a new permanent manager. #EFC