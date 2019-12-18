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Сульшер: Мы не имеем права дать слабинку

Англия
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Наставник манкунианцев настроен только на победу

Сульшер: Мы не имеем права дать слабинку
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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от матча с "Колчестер Юнайтед".

"Мой первый год прошёл очень стремительно, я получил от него огромное удовольствие. Для меня большая честь представлять клуб, и в среду я постараюсь сделать так, чтобы этот праздник принёс только положительные эмоции. У нас есть преимущество в том, что играем дома, но дело в том, что это команда, которая уже выбила "Тоттенхэм" и "Кристал Пэлас", поэтому мы не имеем права дать слабинку.

Пусть мы явные фавориты, но мы понимаем, что должны показать качественную игру и создавать опасные моменты. Надеюсь, так и будет. На кону выход в полуфинал турнира. Поэтому нам следует начать матч ярко и забивать голы. Мы должны задействовать всех игроков, потому что в декабре и январе нас ждёт много матчей. А если мы пройдём дальше, будет ещё два матча", — приводит слова Сульшера официальный сайт клуба.

Напомним, что матч Манчестер Юнайтед - Колчестер Юнайтед состоится сегодня в 22:00.

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В статье: Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Колчестер Юнайтед
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