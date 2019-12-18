  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Президент Тоттенхэма: Эриксен? Мы не боимся продать его нашим конкурентам
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент Тоттенхэма: Эриксен? Мы не боимся продать его нашим конкурентам

Англия
(1 голосов)

Главное - продать

Президент Тоттенхэма: Эриксен? Мы не боимся продать его нашим конкурентам
UA-Футбол
Новина українською

Президент "Тоттенхэма" Даниел Леви рассказал о том, планирует ли он продавать Кристиана Эриксена в клуб из чемпионата Англии.

"Мы готовы вести переговоры с нашими прямыми конкурентами. Честно говоря, мы не боимся, что Эриксен будет играть за другой клуб.

Моя точка зрения очень проста - игрок сам должен хотеть подписать контракт с клубом, не все зависит от руководства", - приводит слова президента Standard Sport.

Напомним, что в трансфере датчанина заинтересованы "МЮ" и "Ювентус".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кристиан Эриксен Тоттенхэм (Лондон) Даниел Леви
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...