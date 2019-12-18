Президент Тоттенхэма: Эриксен? Мы не боимся продать его нашим конкурентам

Президент "Тоттенхэма" Даниел Леви рассказал о том, планирует ли он продавать Кристиана Эриксена в клуб из чемпионата Англии.

"Мы готовы вести переговоры с нашими прямыми конкурентами. Честно говоря, мы не боимся, что Эриксен будет играть за другой клуб.

Моя точка зрения очень проста - игрок сам должен хотеть подписать контракт с клубом, не все зависит от руководства", - приводит слова президента Standard Sport.

Напомним, что в трансфере датчанина заинтересованы "МЮ" и "Ювентус".