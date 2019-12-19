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Сон Хын Мин - игрок года в Корее

Англия
(1 голосов)

Это уже четвертая подобная награда для игрока

Сон Хын Мин - игрок года в Корее
Новина українською

Нападающий "Тоттенхэм Хотспур" Сон Хын Мин признан лучшим игроком года в Корее. Об этом сообщается в официальном "твиттере" Федерации футбола страны.

Кореец стал обладателем этой награды в четвёртый раз: этот приз доставался ему в 2013, 2014 и 2017 годах. Ранее в этом году Сон также был признан лучшим игроком Азии, выступающим за пределами континента.

В текущем сезоне 27-летний футболист принял участие в 15 матчах английского национального чемпионата, в которых забил пять голов и стал автором восьми результативных передач.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Сон Хин Мин
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