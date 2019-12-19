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Сон Хын Мин - игрок года в Корее
Это уже четвертая подобная награда для игрока
Нападающий "Тоттенхэм Хотспур" Сон Хын Мин признан лучшим игроком года в Корее. Об этом сообщается в официальном "твиттере" Федерации футбола страны.
Кореец стал обладателем этой награды в четвёртый раз: этот приз доставался ему в 2013, 2014 и 2017 годах. Ранее в этом году Сон также был признан лучшим игроком Азии, выступающим за пределами континента.
[KFA 어워즈 2019] 올해의 선수 (남자)— 대한축구협회(KFA) (@theKFA) December 19, 2019
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월드클래스! 그의 국적은 대한민국입니다!
자랑스런 대한민국의 캡틴 #SONNY✨#손흥민 선수! (토트넘 홋스퍼)
⠀⠀⠀#KFA #AWARDS_2019#PLAYER_OF_THE_YEAR pic.twitter.com/6RwUqKUjuz
В текущем сезоне 27-летний футболист принял участие в 15 матчах английского национального чемпионата, в которых забил пять голов и стал автором восьми результативных передач.