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Арсенал перенес пресс-конференцию Юнгберга

Англия
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На ней может оказаться Артета

Арсенал перенес пресс-конференцию Юнгберга
Новина українською

"Арсенал" перенёс пресс-конференцию Фредрика Юнгберга на завтра, 20 декабря. Об этом информирует Sky Sports.

По информации источника, шведский специалист должен был дать комментарии перед очередным туром чемпионата Англии, однако пресс-конференцию решили перенести на завтра. Это связано с тем, что клуб в ближайшее время может подписать контракт Микелем Артетой.

Артета вошёл в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити" летом 2016 года. С тех пор "горожане" дважды становились чемпионами Англии, столько же раз завоёвывали Кубок лиги и Суперкубок страны. Также один раз им покорился Кубок Англии.

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В статье: Хосеп Гвардиола Арсенал (Лондон) Фредрик Юнгберг Микель Артета Манчестер Сити
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