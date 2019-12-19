Арсенал перенес пресс-конференцию Юнгберга

"Арсенал" перенёс пресс-конференцию Фредрика Юнгберга на завтра, 20 декабря. Об этом информирует Sky Sports.

По информации источника, шведский специалист должен был дать комментарии перед очередным туром чемпионата Англии, однако пресс-конференцию решили перенести на завтра. Это связано с тем, что клуб в ближайшее время может подписать контракт Микелем Артетой.

Артета вошёл в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити" летом 2016 года. С тех пор "горожане" дважды становились чемпионами Англии, столько же раз завоёвывали Кубок лиги и Суперкубок страны. Также один раз им покорился Кубок Англии.